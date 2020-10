Media saa koronatukea 7,5 miljoonaa euroa

Valtioneuvosto on antanut asetuksen valtionavustuksesta journalistisen sisällön edistämiseen. Tarkoitus on tukea koronaviruspandemiasta kärsinyttä journalistista sisältöä tuottavaa mediaa. Avustuksen tavoitteena on lisätä monimuotoista journalistista sisältöä sekä sen tarjontaa ja kehittää journalismia paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.

– Koronakriisi on vaikuttanut koko yhteiskuntaamme voimakkaasti. Tosiasiapohjaisen journalismin tarve on kasvanut samaan aikaan kun median tulot ovat vähentyneet. Yhteiskunnan on syytä tukea journalistista työstä tässä vakavassa tilanteessa, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka tiedotteessa.

Valtionavustusta voidaan myöntää Suomessa toimiville mediayrityksille, joiden mainosmyynti ja liikevaihto on merkittävästi vähentynyt koronavirusepidemian vuoksi. Avustusta voidaan myöntää journalistista työtä tekevien henkilöiden palkkoihin ja journalistisen sisällön hankkimiseen käytettyihin freelance-palkkioihin.

Tuen myöntää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Hallitus esitti vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa 5 miljoonaa euroa koronavirustilanteen takia talousvaikeuksiin joutuneiden tiedotusvälineiden tukemiseen. Eduskunta hyväksyi neljännen lisätalousarvion kesäkuussa 2020.

Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuksessa vuoden 2020 seitsemänneksi lisätalousarvioksi on samaan tarkoitukseen esitetty 2,5 miljoonaa euroa. Mikäli eduskunta hyväksyy talousarvioesityksen, tukisumma kasvaa 7,5 miljoonaan euroon.

Asetus tulee voimaan 5.10.2020. Se on voimassa 30.6.2021 saakka.

Pysyvästä mediatuesta on tekeillä työryhmän ehdotus vielä tämän syksyn aikana.