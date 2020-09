Hallitus neuvottelee ravintoloiden rajoituksista – koronavirus leviää nyt etenkin pääkaupunkiseudulla

Hallituksen tarkoituksena on tiistaina päättää ravintoloiden uusista koronarajoituksista. Ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaikoihin sekä sallittuihin asiakasmääriin on odotettavissa muutoksia, koska koronatilanne on syksyn tullen heikentynyt.

Hallituksen on ennakoitu tiedottavan neuvottelujensa tuloksista vielä tiistai-illan aikana.

Rajoitukset voisivat olla alueellisia, koska koronatilanne vaihtelee eri puolilla maata. Esillä on ollut malli, jossa rajoituksia tiukennettaisiin tai lievennettäisiin epidemian leviämistilanteen perusteella samaan tapaan kuin rajaliikenteessä.

Alueellisuuteen viittasi myös päänministeri Sanna Marin (sd) saapuessaan Säätytalolle.

Neuvotteluissa käsitellään myös ravintoloiden tukemista, sillä niille aiheutuu tappioita, jos rajoituksia tiukennetaan. Valmisteluja tukiin liittyen on tehty työ- ja elinkeinoministeriössä.

Nykyisen asetuksen voimassaolo loppumassa

Päätöksillä alkaa olla kiire, koska nykyinen asetus ravintolatoiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta on voimassa syyskuun loppuun. Sen mukaan kaikilla ravintoloiden ja kahviloiden asiakkailla täytyy muun muassa olla oma istumapaikka.

Ravitsemusliikkeiden on myös annettava asiakkailleen toimintaohjeet tartuntataudin leviämistä estävistä toimintatavoista. Asetus korostaa lisäksi riittävästä hygieniasta huolehtimista.

Asiakkaiden nähtävillä on oltava suunnitelma siitä, miten liike toteuttaa edellä mainitut rajoitukset ja velvoitteet.

Ravintoloita koskevia määräyksiä on annettu tartuntatautilakiin tehdyn väliaikaisen, lokakuun loppuun voimassa olevan muutoksen perusteella. Sen jatkamisesta on jo sovittu.

Rajoitustoimia voi tulla lisää syksyn aikana

Rajoitustoimia voi syksyn mittaan olla luvassa myös muihin asiakastiloihin. Toimet voivat koskea esimerkiksi joukkoliikennettä, kuntosaleja, huvipuistoja, teattereita ja elokuvateattereita.

Joukkoliikenteessä Traficom voisi päättää matkustajamäärien rajoittamisesta.

Viimesijaisena keinona kunta tai aluehallintovirasto voisi sulkea asiakastilat osittain tai kokonaan enintään kuukaudeksi. Tällaisia tiloja voivat olla esimerkiksi alueen teatteri- ja urheilukatsomot, nähtävyydet ja teemapuistot sekä liikunta- ja urheilutilat.

Viime keväänä tällaisista rajoituksista päätettiin koko maassa valmiuslain perusteella. Lisäksi valvontaviranomaisilla on ollut mahdollisuus sulkea yksittäisiä toimitiloja epidemian leviämisen estämiseksi.

Valtaosa tartunnoista pääkaupunkiseudulla

Koronatartuntojen määrä on lisääntynyt Suomessa tiistain tietojen mukaan 149:llä. Noin kolmannes määrästä on Helsingistä ja puolet pääkaupunkiseudulta. Loppu jakaantuu ryppäisiin eri puolille maata.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tauti leviää muun muassa opiskelijajuhlissa ja yöelämässä osin niin, että tartuttajat eivät ole tiedossa.

Ylilääkäri Taneli Puumalainen korosti THL:n tiedotustilaisuudessa tiistaina, että jos torjuntatoimet ja alueelliset täsmäkeinot eivät tehoa, käyttöön on otettava koko väestöä koskevia rajoituksia.

Helsinki, Espoo ja Vantaa suosittavat 15 vuotta täyttäneille kasvomaskin käyttöä kaikissa kaupungin palveluissa, jos lähikontakteja ei voida välttää.