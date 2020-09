Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen jatkaa Marttojen puheenjohtajana

Marttaliiton vuosikokous valitsi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen jatkamaan liiton puheenjohtajana. Vuosikokous järjestettiin lauantaina. Puheenjohtajuuskausi kestää vuoteen 2022 saakka.

– Jos ennustukset korona-ajan jatkumisesta pitävät paikkansa, on entistä tärkeämpää miettiä, miten me Martat voimme tukea ihmisten turvallisia kohtaamisia ja auttaa apua tarvitsevia heidän arjessaan. Me voimme osaltamme lievittää sitä stressiä, jota tämä poikkeava tilanne aiheuttaa, ja tuoda yhteisöllisyyttä yhteiskuntaan, kommentoi Pietikäinen valintansa jälkeen.

Martat vahvistavat kotitalouksien kykyä selviytyä erilaisista arjen häiriötilanteista jakamalla tietoa ja opettamalla taitoja erilaisissa varautumiseen liittyvissä asioissa. Sisältöinä ovat esimerkiksi omatoiminen varautuminen, kotivara ja kotitarveviljely.

Marttojen teema vuonna 2021 on kohtuullisuus. Martat neuvovat, millaisia valintoja arjessa täytyy tehdä, jotta luonnonvarojen kulutuksessa päästään kestävälle tasolle. Marttajärjestö nostaa esille muutokset, joita yhteiskunnan rakenteissa pitää tapahtua, jotta yksi maapallo riittää.