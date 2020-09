Matkailuala osoitti mieltään poukkoilevasta rajoituspolitiikasta – samaan aikaan hallitus päätti uusista matkustusrajoituksista Ruotsiin ja Viroon

Koronakriisistä pahasti kärsineen matkailualan mitta täyttyi torstaina, kun se järjesti Eduskuntatalon edustalla mielenilmauksen.

Alan keskeinen viesti on, että Suomen hallituksen rajoituspolitiikka on liian poukkoilevaa, vaikka matkustusta olisi saatava käyntiin pian seitsemän kuukauden epävarmuuden jälkeen.

Samaan aikaan mielenilmauksen kanssa hallitus päätti uusista maahantulon rajoituksista, jotka tulevat voimaan ensi viikon maanantaina 28. syyskuuta.

Maahantulon rajoitukset otetaan uudestaan käyttöön Suomen ja Islannin, Norjan, Ruotsin, Saksan, Slovakian ja Viron välisessä liikenteessä sekä Georgian, Kanadan ja Tunisian asukkaille, jotka matkustavat kotimaastaan Suomeen.

Edelleen on mahdollista päivittäinen liikenne Suomen, Ruotsin ja Norjan välisellä maarajalla rajayhteisöjen välillä.

Työmatkaliikennettä helpotetaan: torstaista 1. lokakuuta alkaen Suomessa voi käydä työssä Ruotsista ja Virosta ilman omaehtoista 14 vuorokauden karanteenia tai testauksia.

Hallitus ilmoitti, että tästä lähtien maalistaus voi muuttua aina viikoittaisen tarkastelun myötä. Juuri tämä lyhytjänteisyys kismittää matkailualaa.

– Kysymysmerkkejä ja epätietoisuutta on hirveästi. Viikon välein mennään edestakaisin ja ilmaantuvuuslukuraja muuttuu parin päivän välein. Ei mikään yritys pysty toimimaan sillä tavalla, Suomen matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti huomauttaa. Liitto oli mielenilmauksen koordinoija.

Arttu Laitala Matkailuala ojensi iltapäivällä päättäjille neljä teesiä ahdingon ratkaisemiseksi.

Matkailualan vastaus olisi nyt testaus ja siihen panostaminen. Koronatesti tehtäisiin lähtömaassa ennen kuljetusvälineeseen nousua. Mäki-Fränti on itsekin nähnyt pikatestilaitteen, jolla saa tuloksen jo 15 minuutin kuluttua.

– Tuplatestausta ei tarvita Suomessa, sillä ei matkailija voi jäädä kolmeksi päiväksi karanteeniin odottamaan tulosta. Olenkin ilolla seurannut, kun koronakoirat ovat aloittaneet Helsinki-Vantaalla.

Mäki-Fränti painottaakin, että matkailua on saatava käyntiin Suomessa nyt uusilla keinoilla. Hän muistuttaa, että matkustamisessa on kysymys paitsi matkailubisneksestä myös Suomen vientiteollisuuden elpymisestä.

Matkailualalla on käytännössä yhtä surkea tilanne kuin lähes seitsemän kuukautta sitten, kun voimakkaat rajoitustoimenpiteet alkoivat.

– Pikkuisen on matkailu auennut, mutta tilanne ei ole kehittynyt sillä tavalla, että alan yritykset pystyisivät käynnistämään toimintaansa pitkäjänteisesti. Mitään perspektiiviä ei ole, Heli Mäki-Fränti harmittelee.

Hän on koko ajan yhteydessä eurooppalaisten kollegojen kanssa. Esimerkiksi espanjalaisten esittämään kysymykseen, pystyykö Espanjasta tulemaan matkailijaryhmä marraskuussa ja millä edellytyksillä, ei ole antaa selkeää vastausta ainakaan tällä hetkellä.

Arttu Laitala Jo pian seitsemän kuukautta on matkailuala kärsinyt lähes samassa huonossa tilanteessa. Nyt ihmisten mitta on täynnä.

Arttu Laitala Hallitus on matkailualan mukaan epäonnistunut rajoituspäätöksissään, jotka ovat olleet liian poukkoilevia.

Matkailuala antoi torstaina päättäjille neljä laatimaansa teesiä. Ensimmäinen koskee taloudellista tukea, jotta ala pääsee pahimman vaiheen yli. Tuki ei ole kohdistunut matkailualan yrityksiin, esimerkiksi monet matkatoimistot eivät ole saaneet minkäänlaista tukea.

Toiseksi Suomeen tarvitaan liikennevalomalliin keltainen, jossa määritellään ilmaantuvuusluvut ja negatiivisella testituloksella pääsisi tulemaan, ja niin ettei toista testiä tarvita.

Kolmas teesi on sellainen, jossa viranomaisten ja päättäjien viestintä saa matkailualalta kylmää kyytiä. Viestintä on hämäävää.

– STM, THL, aluehallintovirastot, rajavartiolaitos ja ulkoministeriö antavat kaikki eri viestiä, mutta kun tarvittaisiin yhtenäistä viestiä. Eli viestintä pitäisi keskittää. Tarvitaan myös tutkimustietoa matkustusrajoitusten vaikutuksista tautitilanteeseen.

Neljäskin teesi koskee viestintää: se on ollut matkailusta negatiivista, eli "pitää välttää tarpeetonta hupimatkailua".

– Se on tosi loukkaavaa yrityksille, joiden elinkeino perustuu "tarpeettomaan hupimatkailuun". Sellaisen viestiminen on toisten elämäntyön vähättelyä. Matkailu kaikkineen saa vielä tosi vahvan negatiivisen leiman, ja siitä pitäisi päästä eroon.

