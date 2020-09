Alfons Håkans kerää vakuuksia yksitellen – henkilöautot voidaan luovuttaa ilman vakuuksia

Meripalveluyritys Alfons Håkans tiedottaa voivansa vapauttaa pohjakosketuksen Ahvenanmaan saaristossa ottaneen M/S Amorellan lastin, kun yritys on saanut tarvittavat vakuudet.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että merilain säännösten perusteella pelastettavasta aluksesta on asetettava vakuus, ja että vaatimus vakuudesta koskee myös aluksen lastia. Vakuuden asettaa yleensä lastin omistajan vakuutusyhtiö.

Yhtiö kertoo, ettei mikään taho ole ottanut vastuuta aluksen kokonaislastin vakuuksien kattamisesta, joten Alfons Håkans on ryhtynyt keräämään vakuudet yksitellen rahdin omistajilta. Yhtiö kertoo myös, että koska rekat ja lastit omistaa eri tahot, on ollut vaikeaa selvittää lastien omistajia. Kuitenkin eilisen keskiviikon aikana on yhtiön mukaan lukuisia vakuuksia jo asetettu eli näiden huolitsijoiden rahti voi jatkaa matkaansa Ahvenanmaan Långnäsistä.

Sen sijaan rahti, jolle ei ole osoitettu vakuutta, odottaa edelleen Ahvenanmaalla.

Henkilöautot ovat henkilökohtaista omaisuutta, joka ei vaadi vakuutta, joten henkilöautojen omistajat voivat saada autonsa haltuunsa heti.