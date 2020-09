IL: Viking Amorellaan jääneille rekoille jättilasku pelastustöistä

Viking Amorella lastina olleiden rekkojen omistajille on annettu kymmenien tuhansien eurojen suuruisia laskuja pelastustöistä, kertoo Iltalehti. Långnäsin satamaan siirretyt rekat ovat takavarikoituina siihen asti, että kuljetusyrittäjät ovat maksaneet summan. Takausta vaatii Alfons Håkans -pelastusyhtiö. Maksu ei koske henkilöautoja.

Kuljettajille on lähetetty asiasta tiedote.

– Kuljettaja saa ottaa yksikön haltuunsa vasta kun kuljetusyhtiö on maksanut takauksen yksikön pelastustyöstä aiheutuneiden kustannusten peittämiseksi, Iltalehden näkemässä tiedotteessa kerrotaan.

Virolainen Postmees-päivälehti kertoo, että yksi kuorma-auton omistaja sai 9 000 euron laskun kuorma-autosta ja 45 000 euroa rahdista. Lehden mukaan yrityksen vakuutuksesta riippuu se, miten paljon vakuutus korvaa pelastusmaksusta.

Alfons Håkans -yhtiön toimitusjohtajan Joakim Håkansin mukaan pelastusmaksu on normaali käytäntö merenkulun havereissa.

– Merilain mukaan laiva ja lasti maksavat pelastusyhtiölle oman osuutensa pelastuspalkkiosta. Haemme tällä hetkellä lastilta tai lastin vakuutusyhtiöltä maksusitoumusta siihen, että pelastuspalkkioon osallistutaan. Sen jälkeen he saavat kuorma-autonsa ja lastinsa takaisin. Myös Viking Linen vakuutusyhtiö on antanut takauksen, että maksavat osuutensa pelastuspalkkiosta, Håkans kertoo Iltalehdelle.

Håkansin mukaan prosenttimäärä on jokaiselle rahtiosapuolelle sama. Maksun määrä riippuu kuitenkin siitä, minkä arvoisesta lastista on kyse. Summa määritellään vasta jälkikäteen.

Rekkoja Amorellalla oli 49.

Meripelastuksesta vastaavan Alfons Håkansin tahtotilana ja päämääränä on vapauttaa M/S Amorellan rahti mahdollisimman nopeasti, jotta aluksella olleet ajoneuvot pääsevät jatkamaan matkaansa. Yksikään taho ei kuitenkaan ole ottanut vastuuta M/S Amorellan kokonaislastin vakuuksien kattamisesta. Näin ollen Alfons Håkansin tehtäväksi on jäänyt kerätä vakuudet rahdin omistajilta yksitellen, mikä on väistämättä hidastanut rahdin vapauttamista. Suurena haasteena on ollut selvittää lastin omistajat, sillä rekat ja lasti eivät ole samassa omistuksessa.

Alfons Håkans kertoo torstai-iltapäivällä, että lukuisia vakuuksia on jo asetettu ja näiden huolitsijoiden rahti on vapaa jatkamaan matkaa Långnäsistä.

Alfons Håkans pyytää ajoneuvojen omistajia ottamaan yhteyttä vakuutusyhtiöihinsä, jotta vakuudet saadaan järjestettyä mahdollisimman pian.