Markkinatutkimusliitto varoittaa käyttäjätietoja ja salasanoja kalastelevista soittoroboteista

Suomen Markkinatutkimusliitto (SMTL) on huolestunut soittoroboteista, joiden avulla on puhelimitse tehty myyntiä tai jopa kalasteltu vastaajan käyttäjätietoja ja salasanoja. Markkinatutkimusliiton puheenjohtajan Suvi Luoman mukaan soittorobotteja on käytössä esimerkiksi tutkimusyrityksillä ja markkinointiviestintään erikoistuneilla toimijoilla. Soittorobottien hyöty korostuu silloin, kun kyse on asiakkaan saaman palvelun laajentamisesta ja asiakaspalvelusta.

– Lisäksi yritykset käyttävät robotteja muun muassa asiakaspalvelunsa mittaamiseen. Esimerkiksi vakuutusyhtiön tai operaattorin palautekyselynä voi olla soittoautomaatti, jonka avulla halutaan kommentteja palvelun laadusta, Luoma kertoo.

Kuluttajan voi olla vaikea ymmärtää lähestyykö häntä oikea ihminen vai soittorobotti. Puhelun alussa saattaa olla vaikea havaita, että kyse on automaattisovelluksesta eikä elävästä ihmisestä. SMTL:n mukaan erityisen huolestuttavaa on, että puhelinmyyntiä ja tietojen kalastelua on tehty kuluttajatutkimuksen varjolla.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Jos puhelun alussa ei kerrota, että kyse on automaattisoitosta, niin asiaa ei käytännössä voi tietää mistään. Ja vaikka puhelun alussa mainittaisiinkin sana automaattinen, niin se menee todella helposti ihmiseltä ohi, Luoma toteaa.

Markkinatutkimusliitto toivoo soittorobottitoimintaa käyttävien yritysten toimivan vastuullisesti. Soittorobottien käyttö laajoissa tiedonkeruissa vaatii tutkimusalan osaamista ja sen etiikan tuntemusta.

– Ihmisen tulee aina tietää, mistä puhelu tulee, ja onko kyseessä oikea ihminen vai automaatti, Luoma painottaa.

Yritysten on tärkeää tiedostaa myös se, että soitoista muodostuu aina todennäköisesti jonkinlainen rekisteri, jossa tulisi huomioida EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n tuomat vaatimukset henkilörekisterien säilyttämisestä ja tuhoamisesta.

Markkinatutkimusliitto painottaa, että tutkimuksen yhteydessä ei koskaan myydä mitään, eikä vastaajalta kalastella henkilökohtaisia tietoja. Vastaajista mahdollisesti muodostunut rekisteri myös tuhotaan heti projektin päätyttyä, eikä sitä anneta muiden toimijoiden käyttöön. Markkinatutkimusliitto näkee alaa koskettavana riskinä myös sen, että tutkimustoiminnassa tehtävien puhelinhaastattelujen teko vaikeutuu Suomessa, mikäli kuluttajan on vaikea luottaa tahoon, joka häntä puhelimessa lähestyy.

SMTL on tutkimusalan yritysten etujärjestö, jonka tehtävänä on edistää laadukasta mielipide- ja markkinatutkimustoimintaa.