Etelä-Suomen maakunnat vaativat alueen painoarvon tunnistamista liikennejärjestelmäsuunnittelun valmistelussa

Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnat vaativat, että alueen painoarvo on tunnistettava, kun valmistellaan uuden, valtakunnallisen liikennejärjestelmän suunnittelua.

Järjestelmä on ensimmäinen lajissaan Suomessa. Liikennejärjestelmän suunnitelmalla tavoitellaan Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan koko Suomen saavutettavuuden takaamista sekä vastataan elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin. Suunnitelma laaditaan vuosille 2021–2032.

Maakuntajohtajien allekirjoittaman kannanoton mukaan on otettava huomioon, että alueella asuu lähes puolet koko maan väestöstä. Samoin lähes puolet koko maan työpaikkamäärästä sijaitsee näissä neljässä maakunnassa. Lisäksi maakuntajohtajat muistuttavat, että alueella syntyy yli puolet koko maan bruttokansantuotteesta. He myös luettelevat, että Suomen kansainvälisten yhteyksien merkittävät solmukohdat, rajanylityspaikat, lentokentät, satamat, tie- ja raideyhteydet yhdistyvät Etelä-Suomen kansainvälisillä kehityskäytävillä ja avaavat Suomen portit Eurooppaan ja maailmalle.

He vaativat myös, että Etelä-Suomen aluetta halkova Skandinavia–Välimeri -ydinverkkokäytävän osuuden kehittäminen pitää esittää puheen olevassa Liikenne 12-suunnitelmassa rinnan Pohjanmeri–Itämeri-ydinverkkokäytävän laajennuksen kanssa.

EU:n Verkkojen Eurooppa/CEF-tukien hyödyntäminen näiden ydinverkkokäytävien hankkeissa edellyttää kansallista pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta, koordinaatiota ja ennakoivaa päätöksentekoa, maakuntajohtajat lisäävät.

– Suunnittelukauden EU-rahoituksen maksimoiminen edellyttää toteuttamispäätöstä vastaavia linjauksia konkreettisista hankkeista Liikenne12-suunnitelmassa. EU:n elpymisväline suurten kehittämishankkeiden liikkeelle saamiseksi ja talouden kerrannaisvaikutusten aikaansaamiseksi tulisi tietoisesti hyödyntää. EU suosittaa Suomea mm. aikaistamaan toteutusvalmiita julkisia investointihankkeita, keskittämään investointeja vihreään siirtymään ja kestävään infrastruktuuriin. Näihin reunaehtoihin sopii hyvin nopeiden ratayhteyksien toteuttaminen Etelä-Suomen kaupunkien välillä, maakuntajohtajien kannanotossa todetaan.

Maakuntajohtajien mukaan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden (saavutettavuus, kestävyys ja tehokkuus) saavuttaminen on mahdollista Etelä-Suomessa. Kasvun ja väestönkeskittymisen myötä ilmastomyönteisiä investointeja kannattaa painottaa Etelä-Suomeen. Kestäviä liikkumismuotoja tulee kehittää monipuolisella keinovalikoimalla erityisesti kaupunkiseuduilla ja kaupunkiseutujen välillä, joilla päästövähennysten aikaansaaminen on väestöpohjan vuoksi kustannustehokasta. Tavoitteeksi tulee ottaa eteläisen Suomen kaupunkiverkoston kytkeminen kiinteäksi kokonaisuudeksi nopeilla yhteyksillä. Näin luodaan edellytykset vahvoille työmarkkinoille, maakuntarajat ylittäville kasvukäytäville, kustannustehokkaalle logistiikalle ja vähäpäästöiselle liikkumiselle.

Maakuntajohtajat huomauttavat, että liikennejärjestelmän tavoitteiden saavuttaminen on haaste sen luonnoksessa esitetyllä rahoituksella. He vaativat, että kustannusten jakamisen periaatteet on sovittava pitkäjänteisesti valtion ja kuntien kesken.

– Hyötyjä maksaa -mallin soveltaminen ei saa tarkoittaa valtion kustannusten vyöryttämistä kunnille, kannanotossa todetaan.

Lisäksi maakuntajohtajat toteavat, että toimenpideohjelma sisältää kovin vähän konkreettisia toimenpiteitä. Heidän mukaansa suunnitelmassa tulisi hahmottaa kokonaiskuva valtakunnallisista tarpeista seuraavalle 12 vuodelle, linjata rahoituksen painopisteet ja priorisoida keskeiset hankkeet suunnitelmakaudelle niiden vaikuttavuuden perusteella.

– Pohjana tälle listalle ovat edellä mainitut valtakunnalliset kehityskäytävät sekä tunnistetut väyläverkon pullonkaulat. Hankkeen kustannustehokkuus on tunnistettu olennaiseksi arviointiperusteeksi ja laaja-alaisessa vaikutusten arvioinnissa tulisi huomioida myös aluetaloudelliset vaikutukset sekä kasautumishyödyt, kannanotossa sanotaan.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Kari Häkämies, Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen, Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Laura Leppänen ja Kymenlaakson maakuntajajohtaja Jaakko Mikkola.