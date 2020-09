THL valmistelee uutta maskisuositusta – Suomi ottaa käyttöön tiukemmat matkustusrajoitukset

Suomessa on todettu 149 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiistaina. Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 502 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Tartuntojen määrät ovat kasvussa, sillä viimeksi yhtä paljon tai enemmän päivittäisiä uusia tartuntoja raportoitiin viime kevään toukokuussa.

Koronaepidemian vuoksi THL on antamassa uuden maskisuosituksen vielä tällä viikolla.

THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen toteaa STT:n haastattelussa, että maskien käyttöä suositeltaisiin käytettävän laajemmin erilaisissa sisätiloissa.

Salminen ei täsmentänyt tarkkoja paikkoja, jossa maskien käyttöä suositeltaisiin, mutta harkinnassa ovat esimerkiksi kauppakeskukset ja koulut. Suositusta katsottaisiin kuitenkin aina alueen kokonaistilanteen mukaan.

Lisääntyneet tartuntamäärät naapurimaissa voivat vaikuttaa matkailuun siten, että karanteenivelvoitteiden piiristä vapautetut maat kuten Ruotsi ja Viro asetetaan uudestaan matkustusrajoitusten piiriin. Hallitus päättää vapaa-ajan matkustamista koskevista rajoituksista torstaina ja ne astunevat voimaan ensi maanantaina.

Hallituksen päätös nojaa THL:n tietoihin muiden maiden tautitilanteesta.

Tällä hetkellä Suomessa on voimassa linjaus, jonka mukaan vapaa matkustaminen on voimassa vain niistä maista, joissa on enintään 25 tapausta sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana.

Matkustusrajoituksiin liittyy myös kahden viikon omaehtoinen karanteeni.

Esimerkiksi Virossa koronavirustartuntojen määrä on tällä hetkellä 30,85 sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana.

THL päivitti jo tiistaina matkustajille tarkoitetun liikennevalomallinsa. Tässä mallissa turvallisia eli vihreitä maita Euroopassa on enää neljä. Vihreä tarkoittaa sitä, että matkustaja voi saapua maasta Suomeen menemättä omaehtoiseen karanteeniin.

Vihreiden maiden koronaviruksen ilmaantuvuus saa olla korkeintaan 25 tapausta sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon ajalta.

Aluehallintovirasto Länsi-Suomessa ja Sisä-Suomessa ei ole tehnyt muutoksia nykyisiin kokoontumisrajoituksiin. Sama pätee Pohjois-Suomeen ja Lappiin sekä Itä-Suomeen.

Itä-Suomen aluehallintoviraston tiistaiaamuisen tiedotteen mukaan yli 50 hengen yleisötilaisuuksia voi järjestää lokakuussakin sekä sisätiloissa että alueellisesti rajoitetuissa ulkotiloissa.

Tilaisuuksissa on kuitenkin varmistettava turvavälit ja riittävä hygienia.

Myös muutosten mahdollisuus on olemassa. Jos tautitilanne muuttuu äkillisesti, kunnat voivat tehdä tarkempia rajoituksia.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto korostaa tiedotteessaan, että koronavirustilanne ei ole laantunut.

Viime viikkojen aikana on todettu yhä enemmän kotimaasta peräisin olevia laajoja tartuntaryppäitä ja joukkoaltistumisia, jotka ovat johtaneet jatkotartuntoihin.

Joukkoaltistumisten ja taudin leviämisen riski on erityisen suuri kaikissa sellaisissa tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontaktiin keskenään.

Tiedotteen mukaan tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön 21. syyskuuta päivittämää ohjeistusta.

Ohjeissa edellytetään muun muassa, että osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1–2 metrin turvavälien ylläpitämiseen. Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.

Lisäksi järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Tartuntatautitilanne vaihtelee paljon eri aluehallintovirastojen alueella sekä paikallisesti että ajallisesti.

Juttua on päivitetty kello 17.30.