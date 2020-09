Onnettomuustutkintakeskus Amorellan onnettomuudesta: Kyseessä on vakava paikka

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi pitää Amorellan karillajoa vakavana vaaratilanteena, vaikka henkilövahingoilta on tiettävästi vältytty. Aluksella oli noin 200 matkustajaa ja 80 miehistön jäsentä.

– Teemme ilman muuta ainakin alustavan tutkinnan. Tämä on sen kokoluokan alus, että kun vettä on ilmeisesti useilla osastoilla, kyseessä on vakava paikka. Aluksella oli reilusti vähemmän matkustajia kuin normaalisti ja keli oli hyvä. Tälläkin matkustajamäärällä laivanjättö on silti vaativa operaatio. Karilleajon syy on tärkeää selvittää, Nurmi korostaa.

Amorella ajoi samassa Hjulgrundin kapeikossa karille myös joulukuussa 2013. Tapahtuma johtui tuolloin sähkökatkosta.

– Kun aluksesta menevät sähköt, se menettää ohjauskykynsä, Nurmi muistuttaa.

Amorellaa on saapunut auttamaan useita aluksia.

Tekniset tallenteet avainasemassa

Avainasemassa tämänkertaisessa tutkinnassa ovat tekniset tallenteet.

– On tärkeää saada alukselta tallenteet, joista selviää, millaisia ohjausliikkeitä on tehty. Tallenteen saaminen meriliikenteen ohjauskeskuksesta (VTS-keskus) on myös varmistettu, Nurmi kertoo.

Amorella sai pohjakosketuksen Ahvenanmaan Hjulgrundilla noin kello 12.50 sunnuntain ollessaan matkalla Turusta Maarianhaminaan. Aluksen miehistö ajoi aluksen tarkoituksella matalaan veteen Järsön saaren rantaan tilanteen vakauttamiseksi.

Järsö sijaitsee Suomen aluevesillä Ahvenanmaan pääsaaren itäpuolella.

Esimerkiksi öljyvuodoista ei Merivatioston mukaan ole ainakaan toistaiseksi havaintoja. Ahvenanmaan paikallinen meripelastuksen johtoryhmä on hälytetty johtamaan evakuointia. Paikallinen johtoryhmä koordinoi evakuointikeskuksen perustamista ja vastaa sen toiminnasta.

