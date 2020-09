Kevään yhteishaussa varasijoille jääneitä hakijoita on virheellisesti noussut hyväksytyiksi – 40 ehti jo ottaa paikan vastaan

Korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa on tänään perjantaina virheellisesti noussut hyväksytyksi varasijoille jääneitä hakijoita. Näille hakijoille on myös lähtenyt virheellinen ilmoitus valinnasta. Taustalla on Opetushallituksessa tehty inhimillinen virhe, kertoo Opetushallitus tiedotteessaan

Virheellinen hyväksyminen koskee noin 450 hakijaa, joista noin 40 on ehtinyt ottaa paikan vastaan. Virheellisesti hyväksyttyihin hakijoihin ollaan yhteydessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistaman yhteishaun aikataulun mukaisesti varasijojen täyttäminen on päättynyt 3.8. Sen jälkeen opiskelijaksi on hyväksytty ainoastaan oikaisupyyntöjen kautta opiskelupaikan saaneiden tietoja. Opetushallituksen tekemä virhe on tapahtunut näiden korjausten yhteydessä.

Virheellisesti hyväksymistiedon saaneiden opiskelijoiden valinta perutaan, koska varasijojen täyttäminen on aikataulun mukaan jo päättynyt ja opiskelijavalintapäätöksen tekee aina korkeakoulu, ei Opetushallitus.

– Olemme Opetushallituksessa todella pahoillamme tapahtuneesta. Ymmärrämme, että virheellinen valintailmoitus on hakijoille suuri pettymys. Käymme tapahtuneen läpi ja tarkastelemme onko toiminnassamme kehitettävää jotta vastaavaa ei tapahdu jatkossa, sanoo Opetushallituksen erityisasiantuntija Merja Väistö tiedotteessa.