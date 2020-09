Koronavilkun latauksissa kahden miljoonan raja rikki

THL:n mukaan koronavilkkua on ladattu jo yli kaksi miljoonaa kertaa. Kahden miljoonan latauksen raja meni rikki kaksi viikkoa sen jälkeen, kun koronavilkku tuli ladattavaksi sovelluskauppoihin. 1.–15. syyskuuta 35 prosenttia henkilöistä, joilla on todettu koronavirustartunta, on ilmoittanut tartunnastaan sovelluksella. Yhteensä tartunnasta on ilmoittanut 218 koronavilkun käyttäjää.

Koronavilkun avulla saa tiedon, jos on sovelluksen arvion mukaan altistunut koronavirukselle.

– Meillä kaikilla on nyt aito mahdollisuus auttaa tartuntaketjujen katkaisussa, koska niin moni meistä on ottanut koronavilkun käyttöön. Tämän lisäksi meidän on muistettava ehkäistä koronaviruksen leviämistä huolehtimalla muun muassa hyvästä käsihygieniasta, turvaväleistä ja kasvomaskien suosituksen mukaisesta käytöstä, toteaa tiedotteessa tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho THL:stä.

Koronavilkku toimii uudemmissa älypuhelimissa, joissa on Applen ja Googlen yhdessä luoma Exposure Notifications -rajapinta. Puhelinmalli ja käyttöjärjestelmä voivat vaikuttaa sovelluksen toimintaan.