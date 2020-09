Varsinais-Suomessa liikkuu yöllä Helsinkiin matkalla oleva erikoiskuljetus. Kuljetus liikkuu klo 22–00 reitillä tie 8, Masku - Raisio, tie 40, Raisio - Piikkiö, tie 1, Piikkiö - Suomusjärvi. Liikenne pysäytetään ajoittain.

Kuljetuksen leveys on kahdeksan metriä. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on yksi. Kuljetus on perillä kello kolmeen mennessä.