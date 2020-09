Suomesta löytyi kuusi uutta sienilajia, yksi Turusta

Tutkijaryhmä on julkaissut tänä vuonna tiedot kuudesta uudesta, Suomesta löytyneestä sienilajista. Sieniluokittelussa ne kuuluvat kääväkkäisiin ja ne kasvavat kuolleella puuaineksella. Löydöt on tehty eri puolilla Suomea lajistoselvitysten yhteydessä. Niistä yksi on Turusta löytynyt Steccherinum cremeoalbum. Yhdelläkään kuudesta uudesta sienilajista ei ole vielä suomenkielisiä nimiä.

Muut löytyneet sienilajit ovat Helicogloea sebacea (Hyrynsalmi), Phanerochaete cremeo-ochracea (Luhanka), Spiculogloea subminuta (Kuhmo ja Inari), Typhula suecica (Virolahti) ja Uncobasidium luteolum (Luhanka).

Teppo Helo Helicogloea sebacea, löytyi Hyrynsalmesta.

Kaksi näistä löydöistä teki kajaanilainen luontokartoittaja Teppo Helo ja kaksi helsinkiläinen sienitieteen dosentti Heikki Kotiranta.

Useimmat näistä löydöistä on tehty viime vuosien aikana. Lajien löytyminen kertoo ennen kaikkea lisääntyneestä kenttätutkimuksesta. Kaikista näistä sienilajeista on aiempia löytöjä muualta Euroopasta, mutta lajien elinympäristövaatimukset tunnetaan huonosti. Useat näistä sienilajeista kasvoivat Suomessa ohuella lehtipuulla.

– Nämä löydöt osoittavat, että Suomen luonnossa on vielä paljon tutkittavaa. Lisäksi havainnot vain vahvistavat tietoa, että kaikenlaisen lahopuun säästäminen on luonnon monimuotoisuuden suojelun kannalta tärkeää, kertoo julkaisutyötä koordinoinut maatalous- ja metsätieteiden tohtori Panu Kunttu tiedotteessa.