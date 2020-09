Helsinki

Sanomalehdet ovat vahvistaneet asemaansa luotettavimpana mediana. Erityisesti luotettavuus on kasvanut 18–24-vuotiaiden keskuudessa. Tiedot ilmenevät Sanomalehtien Liiton teettämästä tutkimuksesta.

Nuorista aikuisista melkein yhdeksän vastaajaa kymmenestä pitää painettuja tai verkkosanomalehtiä luotettavina. Toiseksi sijoittuvaa televisiota ikäluokan vastaajista pitää luotettavana runsas kolmannes.

Koko aikuisväestöstä kolme neljästä luottaa painettuihin tai digisanomalehtiin. Seuraavaksi luotetuimpia ovat tv-kanavat tai niiden verkkopalvelut ja radiokanavat verkkopalveluineen. Näiden luotettavuusprosentit vaihtelevat 50:n molemmin puolin.

– Erityisesti nuoret aikuiset kokevat sanomalehtien lunastavan erittäin hyvin uutis- ja ajankohtaismedialle tärkeimmän ominaisuuden. Kun luotettavuutta pitää tärkeänä 89 prosenttia nuorista, niin jokseenkin saman verran, 88 prosenttia, myös pitää sanomalehtiä luotettavina, sanoo Sanomalehtien Liiton markkinointi- ja tutkimusjohtaja Sirpa Kirjonen tiedotteessa.

Googlen, sosiaalisen median, tubettajien ja blogien luotettavuus koko aikuisväestössä on edelleen alhainen, yleensä muutamien prosenttien paikkeilla. Medioiden luotettavuutta on tutkittu osana IRO Researchin Tuhat suomalaista -tutkimusta. Haastateltavia oli tuhat. Virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä.