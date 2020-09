Mies naisen vaatteissa keikutti Kansallisteatteria – transyhteisön tuohtumus osoittaa, että sukupuoliroolien moninaisuus on tulenarka aihe

Näkökulma

Suomen kansallisteatteri siirsi kertaalleen Kaikki äidistäni -näytelmän ensi-iltaa, kun yhden roolihahmon sukupuoli-identiteetistä ja sen esittäjästä tuli sekaannuksia. Nyt alkuperäiseen aikatauluun on palattu, ja transvestiittihahmoa esittää näyttelijä Janne Reinikainen, kuten alun perinkin piti.

Mistä tällainen sotku kertoo ja miten näyttelijä lataa itsensä rooliin kaiken jälkeen?

Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho sanoi keskustelun osoittavan ainakin sen, ettei enemmistön näkökulmasta ole helppoa ymmärtää sitä, miten herkästä ja merkityksellisestä asiasta on kyse, kun puhutaan sukupuolivähemmistöistä ja niihin liittyvistä käsitteistä.

Elokuvassa ja näytelmässä on vähän eri hahmot

Kaikki äidistäni -näytelmä perustuu Pedro Almodóvarin elokuvaan, jossa yksi roolihahmoista on transsukupuolinen. Hahmon sukupuoli-identiteetti on siis ristiriidassa hänen syntymässä määritetyn sukupuolensa kanssa.

Samuel Adamson teki elokuvan pohjalta vuonna 2007 teatteritulkinnan, johon Kansallisteatterin näytelmäkin nojaa. Siinä roolihahmo ei ole transnainen, vaan transvestiitti – siis mies, joka pukeutuu naisen vaatteisiin.

Käsitteet ja määrittelyt tuntuvat monimutkaisilta, eikä sekaannusta helpota, että tunnettu elokuvaversio ja nyt valmisteltava näytelmä poikkeavat toisistaan. Ei siis ihme, että sosiaalisessa mediassa Kansallisteatterin versio tuomittiin vääränlaiseksi jo ennen ensi-iltaa: miesnäyttelijä ei voi esittää transnaista.

Janne Reinikainen kertoi Suomen Kuvalehden jutussa lauantaina käyneensä rooliin valmistautuessaan keskusteluja Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen asiantuntijan kanssa, eikä keskusteluissa hänen mukaansa ilmennyt roolitukseen liittyvä problematiikkaa.

Ennenkuulumaton, mutta tärkeä kohu

On jokseenkin ennenkuulumatonta, että Suomen kansallisella päänäyttämöllä perutaan ensi-ilta julkisen keskustelun takia, sanotaan irti näyttelijä ja otetaankin hänet takaisin. Keskustelu lienee kuitenkin tarpeellinen ja kertoo sukupuoliroolien merkityksestä ajassamme.

Voi kuitenkin myös kysyä, minkä arvon tällainen huutoäänestys antaa näyttelijäntyölle. Pitääkö murhaajan rooliin löytää murhaaja? Saako maahanmuuttajaa esittää vain maahanmuuttaja ja kelpaako saamelaisrooliin vain syntyperäinen saamelainen? Näyttelijäntyön ydintähän on "toisen nahkoihin" meneminen.

Näyttelijä ymmärtää tuohtumuksen

Näyttelijä Janne Reinikainen kommentoi viikonloppuna julkisesti roolihahmostaan käytyä keskustelua. Hän korosti, että on rakentanut rooliaan sen mukaan, mitä elokuvan brittinäytelmäsovituksessa on: roolihenkilö on kirjoitettu transvestiitiksi. Hän sanoi, ettei olisi ottanut roolia vastaan, jos kyse olisi ollut transsukupuolisesta hahmosta.

Maanantaina hän lisäsi, että ymmärtää transyhteisön tuohtumuksen, koska hänen roolihahmostaan on ollut ristiriitaista tietoa.

– Suomi rikkoo transihmisten ihmisoikeuksia julmalla ja väkivaltaisella tavalla. Miten sivistysvaltiossa keneltäkään voidaan vaatia lisääntymiskyvyttömyyttä, jotta saa omalle sukupuolelleen juridisen vahvistuksen, hän sanoi Kansallisteatterin tiedotteessa.

Kaikki äidistäni -näytelmän ennakkonäytökset alkoivat alkuperäisen suunnitelman mukaan maanantaina. Ensi-ilta on 16.9.