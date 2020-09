Elokuva-ala käynnistää yhteiskampajan yleisöjen houkuttelemiseksi takaisin teattereihin

Koronavirusepidemia on kurittanut ankarasti elokuvateattereita ja siten koko elokuva-alaa.

Alan yhdistysten keskusjärjestö Filmikamari ry:n mukaan epidemia ja siitä aiheutuneet rajoitustoimet ovat olleet suomalaisille kotimaiselle elokuva-alalle sen yli satavuotisen historian raskain takaisku.

– Elokuvateatterit saivat avata ovensa kesäkuun alusta alkaen, mutta poikkeusolosuhteiden ja turvarajoitusten myötä elokuvateattereiden liikevaihto on edelleen vain noin 20–50 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, elokuvaviikosta riippuen, keskusjärjestön toimitusjohtaja Tero Koistinen kertoo tiedotteessa.

Suomen Filmikamarissa toimivat elokuvateatterit ja elokuvien levittäjät ovat nyt yhdistäneet voimansa, ja toteuttaneet koko toimialaa tukevan kampanjan, jonka tavoitteena on saada elokuvissakäynti taas nousuun.

– Yleisöä on muistutettava, miten mahtava elämys elokuvan katsominen elokuvateatterissa on ja että elokuvateattereissa on turvallista käydä, toimitusjohtaja kertoo.

Osana kampanjaa yhdistykset ovat perustaneet verkkosivuston nytleffaan.fi, joka ensimmäistä kertaa kokoaa kaikkien suomalaisten elokuvateattereiden elokuvaohjelmistot yhdelle sivustolle.

Suomessa on tällä hetkellä 177 elokuvateatteria 130 paikkakunnalla. Niitä operoi noin 120 eri yritystä tai yhteisöä.

Kampanja tulee näkymään televisiossa, ulkomainonnassa, verkkomedioissa ja sosiaalisessa mediassa.

Televisiossa kotisohville välittyy elokuvateattereiden koko syksyn satoa kotimaisista ensi-illoista aina odotetuimpiin ulkomaisiin elokuviin. Somekampanjassa esiintyy maan tunnetuimpia näyttelijöitä, jotka paljastavat millaisia elokuvankatsojia ovat itse ja mitä hakevat elokuvateattereista. Ulkomainonta muistuttaa osaltaan elokuvateatterin tunnelmasta.

– Suomalaiset rakastavat elokuvissakäyntiä, onhan se Suomen suosituin kulttuuriharrastus. Ei elokuvateattereiden lumovoima ole kadonnut minnekään – katsojia pitää vain hiukan taas muistuttaa elokuvissakäynnistä. Elokuvat ovat parhaimmillaan, kun ne koetaan yhdessä elokuvateatterin suurella valkokankaalla, Filmikamarin hallituksen puheenjohtaja Katarina Nyman toteaa tiedotteessa.