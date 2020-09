Suomalaiset lähtivät kalavesille – kalastonhoitomaksujen tuotto kasvussa

Poikkeusolot ovat innostaneet suomalaisia kalavesille. Metsähallituksen mukaan tänä vuonna lunastettujen kalastonhoitomaksujen tuottoa kertyi syyskuun alkuun mennessä 20 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Tuotto ylitti syyskuun alussa 10 miljoonaa euroa.

Metsähallituksen kyselyn perusteella kasvua selittää sekä kalastajien määrän lisääntyminen että jo aiemmin kalastaneiden suurempi maksamisaktiivisuus.

Ensimmäistä kertaa kalastonhoitomaksun maksaneista noin 60 prosenttia kertoi kalastaneensa tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Poikkeusajan ilmiöt, kuten kesämökin tai veneen hankinta, liittyivät usein myös ensimmäiseen kalastuskertaan.

Kiinnostus kalastonhoitomaksua kohtaan on kasvanut kaikissa ikäryhmissä. Suhteellisesti eniten kasvua viime vuoteen verrattuna näkyy ikähaarukan ääripäissä eli 55 vuotta täyttäneissä ja 18−25-vuotiaissa.

− Tänä kesänä kalastus on selvästi yhdistänyt suomalaisia. Lapset ovat houkutelleet vanhempia kokeilemaan kalastamista, ja moni on herätellyt vanhan harrastuksen vuosien jälkeen henkiin. Iloksemme viesti kalastonhoitomaksun merkityksestä on tavoittanut myös aiemmin luvatta kalastaneita, erätalousjohtaja Jukka Bisi sanoo Metsähallituksen tiedotteessa.

Kalastonhoitomaksu pitää maksaa, jos on 18–64-vuotias ja kalastaa muuten kuin pilkkimällä, onkimalla tai silakkaa litkaamalla.