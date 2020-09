Turistien tulosta väännetään kättä vielä illalla – hallituksen neuvottelut matkailurajoituksista ovat jäissä kyselytunnin ja EU-kokouksen ajan

Matkustusrajoituksiin tehtävät muutokset näyttävät olevan hallitukselle erittäin vaikea pala.

Neuvottelut asian äärellä alkoivat eilisiltana ja jatkuivat iltamyöhälle. Työtä jatkettiin tänään.

Valmista ei tullut ainakaan vielä kello 16 mennessä, jolloin hallitus keskeytti neuvottelut eduskunnan kyselytunnin ja EU-maiden päämiesten videokokouksen ajaksi.

Neuvottelut jatkuvat kello 19.

Terveysriskin vastaan talousriskit

Neuvotteluilla pyritään vastaamaan erityisesti matkailuelinkeinon ahdinkoon. Kysymys on siitä, miten ulkomaisten turistien saapumista Suomeen voidaan helpottaa niin, ettei koronatilanne pahene ainakaan ratkaisevasti.

Työn alla on muun muassa lakiesitys, joka velvoittaisi muun muassa lentoyhtiöitä päästämään koneisiinsa tietyissä maissa vain sellaiset matkustajat, joilla on negatiivinen koronatestitodistus.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan tähän on tarkoitus lisätä maahan saapuvien testausta Suomessa.

– Pitää ymmärtää, että mikään keino ei ole sataprosenttisen varma. Pyrimme riskien rajaamiseen, Marin eilen neuvottelujen alkaessa.

Hän painotti, että hallitus ottaa matkailualan huolen vakavasti.

Rajaksi uutta 25 tartuntaa?

Neuvotteluista on tihkunut hyvin niukasti tietoja.

Helsingin Sanomien saamien tietojen mukaanSuomeen voisi jatkossa tulla ilman karanteeniin joutumista niistä maista, joissa on enintään 25 uutta tautitapausta sataatuhatta asukasta kohti edellisen kahden viikon aikana.

Hallituksen aikaisemman linjauksen mukaan raja on kahdeksan tapausta.

EU-komissio on ehdottanut jäsenmaille yhtenäistä linjausta matkustusrajoituksista. Sen mukaan rajoituksia ei tarvittaisi, jos uusia koronatapauksia on alle 25–50 sataa tuhatta asukasta kohti edeltävän kahden viikon aikana tai positiivia testituloksia on korkeintaan 3 prosenttia testatuista. Testejä pitäisi tällöin tehdä yli 250 sataa tuhatta asukasta kohti.

EU:n sopimuksen mukaan vapaata matkustamista voi poikkeustapauksissa rajoittaa puolen vuoden ajan Schengen-maiden välillä. Sen jälkeen pitää pyytää lisäaikaa ja olla lisäksi suunnitelma, miten rajavalvonnasta päästään eroon.

Suomessa tuo puoli vuotta täyttyy ensi viikolla 18. syyskuuta.

Viro ja Ruotsi kevennetyiksi maiksi?

Suomeen saapuvien matkailijoiden testaamiseen saatetaan lisäksi tehdä eräänlainen porrastus.

Helsingin Sanomien mukaan hallitus kirjaisi linjaukseensa joukon erityisryhmiä, joilla ei olisi testivaatimusta tai ne ovat kevyemmät. Näitä ryhmiä olisivat esimerkiksi Virosta päivittäin töissä käyvät tai muuten lyhyellä työkomennuksella kävijät.

Ylen tietojen mukaan muun muassa Ruotsista tulevilta poistettaisiin puolestaan omaehtoinen kahden viikon karanteeni.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on ollut sitä mieltä, että matkustusrajoituksia pitäisi tuntuvasti lieventää Lapin matkailun vaikean tilanteen vuoksi. Tällöin on puhuttu myös niin sanotusta matkustuskuplasta, jossa lähikontaktit paikallisiin asukkaisiin ja matkailualan henkilökuntaan olisivat vähäisiä.

Yhtä aluetta koskevia ratkaisuja on pidetty kuitenkin hankalina.

– Meidän pitää pyrkiä siihen, että me pystymme vakuuttamaan matkanjärjestäjät siitä, että he voivat järjestää matkoja ja matkustajilla on mahdollisuus tulla ilman erityisiä rajoituksia, Lintilä sanoi viikko sitten eduskunnan kyselytunnilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön on kerrottu puolustaneen tiukkojen rajoitusten jatkamista.

Päivitetty klo 18.15: Lisätty tieto Ruotsista tulevien karanteenin poistosta.