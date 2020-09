Länsi-Suomi: Merimies-Unioni ja poliisi saartoivat panamalaislaivan Rauman satamassa – sorretut merimiehet saivat apua

Rauman satamassa saarrettiin Panaman lipun alla seilaava rahtialus torstaiaamuna, kertoo ensimmäisenä sanomalehti Länsi-Suomi.

Lehden mukaan Suomen Merimies-Unionin kansainvälisen edunvalvonnan osasto joutui puuttumaan aluksen miehistön tilanteeseen. Miehistön työoloissa oli vakavia puutteita. Paikalla oli aamupäivällä myös Lounais-Suomen poliisi turvaamassa saartoa. Laiva oli kuljettamassa romulastia Turkkiin.

Aluksella oli 21 hengen miehistö, josta noin puolet ovat myanmarin ja puolet kiinan kansalaisia.

SMU:n ITF-koordinaattori kertoo lehdelle, että ES Venus -aluksen miehistö kaipasi suomalaisapua edunvalvonnassa. Koordinaattorin mukaan miehistöllä on kymmenien tuhansien dollarien edestä maksamattomia palkkasaatavia. Lisäksi he olivat olleet aluksella kymmenen kuukauden ajan, vaikka työsopimuksessa on säädetty miehistön työrupeaman kestävän vain yhdeksän kuukautta.

Laivan kapteeni oli kieltäytynyt päästämästä miehistöä laivasta. SMU:n ja Kansainvälisen Kuljetustyöntekijöiden federaation avulla laivalta ulos halunneet kuusi miehistön jäsentä pääsivät lopulta poistumaan.

Länsi-Suomen mukaan merimiehille on luvattu maksaa puuttuvat palkat perjantaina. Lehden tietojen mukaan he pääsisivät myös lentämään kotiinsa.