Matkailu- ja ravintola-alalla synkkä kuva tulevasta: tapahtuma-alan tilanne on järjestön edustamien alojen synkin

Peräti puolet ohjelmapalveluyrityksistä uskoo olevansa puolen vuoden päästä konkurssikypsiä. Kahdeksan kymmenestä arvioi syksyn liikevaihtonsa romahtavan 80 prosenttia viime vuodesta.

Luvut ovat peräisin yrityksiä edustavan matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan jäsenkyselystä.

Tapahtuma-alan tilanne on järjestön edustamien alojen synkin. Kovin paljon paremmin ei mene useilla muillakaan aloilla.

Yli puolet yrityksistä arvioi, että syksyllä on edessä lisää lomautuksia. Joka kuudes yritys katsoo olevansa talvella konkurssiuhan alla.

Esimerkiksi kuusi kymmenestä kongressikeskuksesta ja messuista arvioi liikevaihdon menetyksestä on 70 prosenttia vuoden takaisesta. Yli puolet hotelleista ja kylpylöistä arvioi menetyksen 50 prosentiksi.

Määräaikaisia arvonlisäveron alennuksia

MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että matkustus- ja kokoontumisrajoitukset sekä etätyö ja -opetus vaikuttavat toimialaan raskaasti.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Koronavirus on parhaimmassakin tapauksessa riesanamme vuoden 2021 loppupuolelle asti. Toimialamme yritykset ja niiden työntekijät eivät kestä nykyisiä toiminnan rajoituksia niin kauan.

Lapin mukaan ala ei toivu ilman ulkomaalaisia matkustajia. MaRa vaatii toimenpiteitä myös kotimaisen kysynnän kasvattamiseksi.

Järjestö esittää, että hallitus alentaisi henkilöliikenteen, majoituksen sekä liikunta- ja kulttuuripalvelujen arvonlisäveron kahdeksi vuodeksi viiteen prosenttiin.

Ravintolaruuan ja -anniskelun veron se laskisi vuodeksi kymmeneen prosenttiin.

– Tämä piristäisi kysyntää ja työllisyyttä merkittävästi, Lappi uskoo.

"Työllisyystavoitteiden toteutuminen on kiinni palvelualoista"

MaRa katsoo lisäksi, että matkustus- ja kokoontumisrajoituksia on purettava.

Etätöiden sijaan työntekijöitä pitäisi järjestön mielestä kannustaa palaamaan työpaikoille ja korkeakouluissa tulisi palata lähiopetukseen. Nämä vaikuttaisivat muun muassa henkilöstöravintoloiden tilanteeseen.

Lapin matkailu tulisi MaRan mukaan pelastaa luomalla matkailukäytäviä ulkomailta Pohjois-Suomeen. Tähän liittyvistä toimista hallitus neuvottelikin keskiviikkoiltana.

– Viime aikoina julkinen keskustelu on siirtynyt vientiteollisuuden kohtaamiin ongelmiin. Tosiasia kuitenkin on, että hallituksen kunnianhimoisten työllisyystavoitteiden toteutuminen on kiinni palvelualoista ja niiden kyvystä työllistää, toimitusjohtaja Lappi summaa.