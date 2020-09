Matkailuala saa yhä odottaa tietoja siitä, miten hallitus aikoo avittaa sen ahdinkoa.

Hallituksen neuvottelut matkustusrajoitusten muuttamisesta jatkuvat edelleen. Säätytalolla on istuttu kello 17:stä alkaen, eikä luvassa ole tänään tietoa neuvottelujen tuloksista ainakaan virallista reittiä.

Valtioneuvoston viestintäosaston mukaan tiedotustilaisuus pidetään aikaisintaan huomenna.

"Haluan, että tautitilanne pysyy jatkossakin maltillisella tasolla"

Hallitus on illan aikana kuullut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriön tuoreet arviot koronatilanteesta.

Hallituksen asialistalla on muun muassa se, miten Lapin matkailualan ahdinkoa voitaisiin helpottaa turvallisesti sallimalla ulkomaalaisten matkailijoiden helpompi saapuminen Suomeen.

– Erityisesti kannamme huolta Lapin talvi- ja joulusesongista, kuten muustakin matkailualasta, pääministeri Sanna Marin (sd) vakuutti neuvottelujen alla alkuillasta.

Samalla hän muistutti tautitilanteesta.

– Suomen linja on ollut tiukempi kuin muiden, ja myös tautitilanne on ollut parempi. Haluan, että tautitilanne pysyy jatkossakin maltillisella tasolla. Ratkaisuja on tehtävä tästä näkökulmasta.

Pääministeri Sanna Marin painottaa, että uusien koronalukujen ääreen pitää pysähtyä. Hän peräänkuuluttaa vastuullisuutta muun muassa ainejärjestöiltä ja vakuuttaa, että matkailualan ahdinko otetaan vakavasti.

Lähtömaatestausta koskeva lakiehdotus lausunnoilla

Alkuviikolla lähti nopealle lausuntokierrokselle asiaan liittyvä lakimuutosesitys.

Kyse on liikenteen palveluista annettu laki, johon esitetään lentoyhtiöitä ja muita kuljetuspalvelujen järjestäjiä koskevaa velvoitetta. Sen mukaan tietyistä maista lähteviltä matkustajilta tulisi edellyttää negatiivista koronavirustestiä osoittava todistus.

– Tähän yhdistettäisiin myös Suomen päässä tehtävää testausta, Marin sanoi.

– Mutta pitää ymmärtää, että mikään keino ei ole sataprosenttisen varma. Pyrimme riskien rajaamiseen.

Lakiehdotuksen mukaan velvoite koskisi vain tiettyjä lähtö- ja kauttakulkumaita. Niistä päättäisi Traficom, jolle esityksen tekisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kulloisenkin tautitilanteen mukaan.

Ulkomaanmatkailun romahdus jopa 70 prosenttia

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd) mukaan niin sanottu lähtömaatestaus on yksi kiireellisimmistä koronapandemian uuteen aaltoon valmistavista hallituksen toimista.

– Tarkoitus on mahdolistaa se, että pakollisten lähtömaatestausten avulla voisi tulla laajemminkin väkeä ulkomailta Suomeen, Harakka totesi keskiviikkona.

Muitakin lakimuutoksia on hänen mukaansa valmisteilla.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi keskiviikkona arvionsa matkailualan kysynnästä tänä vuonna. Sen mukaan ulkomainen matkailukysyntä romahtaa koronakriisin vuoksi lähes 70 prosenttia eli noin 3,5 miljardia euroa.

Kotimaanmatkailun kohdalla arvio supistumisesta on 20 prosenttia. Vaikka moni on vaihtanut ulkomaanmatkansa tänä vuonna lähimatkaan, on työmatkustus leikannut kysyntää.

Vetoomus ainejärjestöille: "Nyt ei ole aika olla huoleton"

Pääministeri vetosi illalla yliopistoihin ja niiden ainejärjestöihin, jotta ne eivät järjestäisi suuria juhlia ja muita kokoontumisia.

Hän sanoi tuoreimpien koronatapauksia ja -altistuksia koskevien lukujen pysäyttäneen. THL ilmoitti keskiviikkona 93 todennetusta tartunnasta, ja laajoja altistuksia on todettu muun muassa Mikkelissä.

Marinin mukaan lukujen ääreen "pitää pysähtyä". Syyslukukauden alettua erityisesti korkeakouluissa on perinteisesti juhlittu runsaasti ja suurissa joukoissa.

– Lähetän ainejärjestöille viestin, että nyt ei ole aika järjestää isoja kokoontumisia ja olla huoleton, Marin sanoi.

– Peräänkuulutan vastuullisuutta ja uskon, että ainejärjestöt haluavat toimia niin.

