Vain joka neljäs kierrättäjä teippaa paristojen virtanavat

Vain reilu neljännes teippaa kierrätykseen tuomiensa paristojen ja akkujen virtanavat. Asia selvisi Paristokierrätyksen tekemässä satunnaisotannassa. Otanta toteutettiin kesäkuussa Akkuserin kierrätyslaitoksella.

– Teippi on kierrätyksen pelastusrengas, joka valtaosalta vielä unohtuu. Teipin tehtävä on ehkäistä tulipalot, joten pienestä koostaan huolimatta sen rooli on suuri, Paristokierrätystä hoitavan Recser Oy:n toimitusjohtaja Liisa-Marie Stenbäck muistuttaa tiedotteessa.

Paristojen ja akkujen virtanavat kannattaa teipata heti, kun ne poistetaan käytöstä. Näin ehkäistään mahdollinen oikosulku, jos paristot osuvat toisiinsa. Pahimmillaan oikosulku saattaa aiheuttaa tulipalon.

Stenbäckin mukaan teippauksesta muistutetaan kansalaisia keskiviikkona alkaneessa #napapiiloon-kampanjassa, joka jatkuu koko syksyn ajan.

Viime vuonna Paristokierrätyksen kautta kerättiin paristoja ja akkuja yli 1 600 000 kiloa eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Keräyspisteitä on 13 000 ympäri maan. Yli puolet kierrätetyistä paristoista ja akuista otetaan vastaan kaupoissa. Suomalainen kierrättää vuodessa keskimäärin noin 300 grammaa paristoja ja akkuja, mikä vastaa noin 13:a AA-paristoa.

Paristojen ja akkujen palauttaminen kierrätykseen on tuottajavastuun mukaisesti aina maksutonta, sillä kierrätys sisältyy kotimaisten myyjien tuotteiden hintoihin. Tuottajavastuu tarkoittaa sitä, että maahantuojalla on velvollisuus huolehtia tuotteidensa kierrätyksestä.