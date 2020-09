Linnanmäen huvipuisto saattaa sulkea ovensa etuajassa, jo syyskuun lopussa. Normaalia aikaisempi sulkeminen tarkoittaisi henkilöstön lomauttamista. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Linnanmäki on ollut viime vuosina avoinna syyslomaviikon loppuun asti. HS:n mukaan huvipuistoa pyörittävä Lasten päivän säätiö on lähettänyt henkilöstölleen kirjeen, jossa kerrottiin, että huvipuiston sulkemista aikaisemmin pohditaan. Lasten päivän säätiöllä on noin 500 kausityöntekijää ja 60 vakituista työntekijää. Neuvottelut koskevat kaikkia.

Huvipuiston kausi alkoi tänä vuonna seitsemän viikkoa normaalia myöhemmin. Henkilöstölle lähetetyn tiedotteen mukaan kävijöitä on ollut noin puolet normaalista. Elokuussa kävijämäärä romahti, koska lomakauttaan viettävät ulkomaalaiset turistit jäivät puuttumaan.