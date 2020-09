Orpo arvosteli hallitusta kovin sanoin linjapuheessaan: "Ajamme päin seinää ykkösluokassa"

Pori

Kokoomuksen puheenjohtajaksi lauantaina uudelleen valittu Petteri Orpo korosti, että kokoomus tarjoaa vaihtoehdon hallituksen politiikalle.

– Meidän näkemyksemme mukaan suomalaiset ansaitsevat sen, että tilanne vakautetaan, velkaantuminen otetaan hallintaan, tarjotaan uskottava suunnitelma työpaikkojen pelastamiseksi ja rakennetaan valoisa näkymä tulevaisuuteen, Orpo sanoi sunnuntain linjapuheessaan.

Aivan ensimmäisenä kokoomus vakauttaisi Suomen.

– On luotava hallitusohjelma, joka takaa vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön yrityksille ja palauttaa luottamuksen Suomeen. On poistettava epätietoisuus ja lakattava ajelehtimasta. Maata on ryhdyttävä taas johtamaan pitkäjänteisesti.

Orpo painotti, että politiikassa on palattu vaihtoehtojen aikaan. Tulevina kuukausina ratkaistaan hänen mukaansa Suomen suunta vuosikymmeniksi.

– Näin kriittisinä aikoina hallitus ei voi istuskella vallassa neljää vuotta, ilman, että sen tekeminen on jatkuvan haaston ja arvioinnin kohteena.

Orpo painotti, että kokoomus haaveilee siitä, että jokaisella olisi töitä ja siitä, että palkalla tulisi toimeen, kun sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin haaveilee valtion sanelemasta kuuden tunnin työpäivästä.

Eniten rahaa jakava hallitus

Orpo kertoi, että kylillä puhutaan hallituksen heittävän vitsiä siitä, että tästä hallituksesta tulee hallitus, joka jakaa eniten rahaa koskaan tähän mennessä tai tämän jälkeen.

– Tällä hetkellä laitavasemmisto ja osa sosialidemokraateista käy tosissaan keskustelua siitä, tarvitseeko näitä velkoja maksaa ikinä pois. Kuka teistä olisi valmis lainaamaan rahaa, jos tietäisi, että sitä ei makseta takaisin? Ei kukaan.

– Jos kuitenkin jossain päädyttäisiin sellaisiin ratkaisuihin, että valtioiden velkoja ei tarvitse maksaa takaisin, voin vakuuttaa, että silloin päätösvalta maamme asioista ei ole meidän, vaan jonkun aivan muun käsissä. Vastuullinen taloudenpito on itsenäisyyden tae.

Hallituksen suunnalta on Orpon mukaan tullut tutuksi sana ”sitten”. Työllisyystoimet ja talouden uudistukset tehdään “sitten”, kun korona on ohi. Velkaantuminen pysäytetään “sitten” vuosikymmenen lopulla.

Orpon mukaan pitää toimia nyt.

Kuntaveron 25 prosentin raja puhki

Orpo otti esiin myös kuntien heikon taloudellisen tilanteen.

– Hallitus on käynnistänyt ennätyksellisen velkarahalinkonsa, mutta kunnissa kasataan samaan aikaan historiallisia leikkauslistoja. Suuri osa suomalaisista kunnista joutuu syksyllä käymään yt-neuvottelut, joiden kohteena ovat niin opettajat, nuorisotyöntekijät kuin hoitajat.

Orpo arvioi, että kunnissa nähdään todennäköisesti tuhansien ihmisten irtisanomisaalto ja veronkorotuksia.

– Olen melko varma, että joku kunta joutuu puhkaisemaan tänä syksynä 25 prosentin kunnallisverotuksen rajan. Siinä voi sitten pohtia, että kuka työssäkäyvä haluaa enää asua kunnassa, jossa keskipalkkainen joutuu maksamaan useita tuhansia euroja enemmän vuosittaisia veroja kuin muualla.

Politiikan kolmiloikka

Puheensa lopuksi Orpo muistutti, että edessä on politiikan kolmiloikka, kuntavaalit, eduskuntavaalit ja presidentinvaalit. – Näissä vaaleissa me varmistamme, että Suomi kulkee oikeaan suuntaan.

Kuntavaalit järjestetään ensi huhtikuussa, viimeistään vuonna 2023 käydään eduskuntavaalit ja presidentinvaalit järjestetään vuonna 2024.