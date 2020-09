Annika Saarikko on keskustan uusi puheenjohtaja – kestosuosikki vihdoin puikkoihin, aika on nyt

Kun loppukesästä hallituksen tiede- ja kulttuuriministeriksi palannut keskustan uusi puheenjohtaja Annika Saarikko piti heinäkuun lopussa tiedotustilaisuutta, niin uutista ei tarvinnut arvailla.

Ehdokkuus puheenjohtajakisaan oli selvää pässinlihaa jo kesäkuussa, kun entinen puheenjohtaja Katri Kulmuni kertoi eroavansa ministerin tehtävistä.

Silloin Saarikko muistutti vanhasta poliittisesta, kolmen solmun ohjenuorasta.

– Ensin on isänmaan etu, sitten puolueen etu ja sen jälkeen vasta oma etu.

Saarikko on ollut kestosuosikki. Kun vuosien varrella on kyselty puolueen tulevia kykyjä, niin Saarikon nimi on pyörinyt listan kärjessä ties kuinka monta kertaa.

Viime vuodet hän on nauttinut täysin siemauksin perhe-elämän arjesta, joten puolueen johtaminen ei ole ollut ykköstavoite.

Eikä sen pitänyt olla sellainen tänä vuonnakaan, mutta Kulmunin ero sekoitti pakan.

Saarikko oli ennen kesäkuuta viestittänyt toistuvasti, ettei hänen mielipiteensä puheenjohtajuuteen ole muuttunut. Hän kertoi tukevansa Kulmunia.

Kun Kulmuni valittiin viime syksynä Juha Sipilän tilalle, jotkut arvelivat, että Kouvolan ylimääräisessä puoluekokouksessa haetaan johtajaa vain vuodeksi. Saarikko ottaisi ohjat käsiinsä seuraavassa puoluekokouksessa 2020, joka piti järjestää Vantaalla kesäkuussa.

Korona sotki plasmat ja nyt kokous pidettiin hajautetusti Oulussa.

Saarikon vastaus tällaisiin spekulaatioihin oli tuolloin, että keskusta hakee pitkäaikaista puheenjohtajaa ja vakautta. Omasta ehdokkuudestaan hän ei pukahtanut.

Nyt hänellä on kova rasti toteuttaa sanomaansa. Kymmenen prosentin kannatuksen tuntumassa kahlaava puolue tarvitsee kiireesti uudistumista, mutta myös vakautta.

Monet keskustalaisista ovat odottaneet Saarikkoa johtoon malttamattomina. Odotus on saanut jopa profeetallisia piirteitä. Kun vain saadaan hänet johtamaan, niin kaikki muuttuu hyväksi kuin taikasauvan heilahduksesta.

Annika Saarikon imago pullantuoksuisesta kotiäidistä muuttuu nyt piinkovaksi hallituksen toiseksi suurimman puolueen puheenjohtajaksi.

Saarikko tietää, ettei mikään ole näin helppoa, eikä varsinkaan puolueen johtaminen. Hän on itse kertonut pohtineensa ehdokkuuttaan tarkasti.

Hän varmasti mietti tarkasti sitä, onko hän valmis rumbaan, jossa on oltava valmiudessa 24/7 -aikataululla, kun kotona odottavat myös viisi- ja pian yksivuotias lapsi? Näköjään on.

Saarikko tiesi, että hänen aikansa on nousta johtoon nyt, ei muutaman vuoden päästä. Mikään puolue ei voi pitää kestotähteään sivussa vuodesta toiseen.

Hämeenlinnassa pidetyssä toripaneelissa hän kertoi uutisen. Hän ei aio enää olla ehdolla, jos ei tule nyt valituksi, tämä ja vain tämä kerta.

Osa keskustaväestä on sitä mieltä, että haaveet lähemmäs 20 prosentin kannatuksesta ja pääministeripuolueen asemasta voidaan unohtaa niin kauan, kun perussuomalaiset eivät ole hallitusvastuussa.

Siihen asti riittäisi noin 15 prosentin kannatus. Saako Saarikko jostain sellaista polttoainetta, joka siivittäisi puolueen tähän lukemaan? Ensi vuonna ovat kuntavaalit. Ne ovat Saarikon ensimmäinen koetinkivi.

Jo seuraavissa gallupeissa nähdään, mikä on Saarikon arvo ja imago puolueen johtotähtenä.

Saarikko on sosiaalinen, sanavalmis, asioista tarkasti selvää ottava poliitikko. Joillekin keskustan vanhemman siiven edustajille hän voi tuntua liian liberaalilta.

Pienen kolhun hän sai imagoonsa viime syksynä, kun hän asettui julkisesti tukemaan Antti Kaikkosta johtajakisassa.

Vaikka etukäteen uumoiltiin, että Kulmunin ja Saarikon välinen taisto on verinen, niin ulospäin keskustaväki on vakuutellut tyyneyttään. Sisäinen rouhu ei näy ulospäin.

Tyyneyttä tai katkeruutta, niin joka tapauksessa Saarikolla on työ saada puolue yhtenäiseksi ja voittaa ennen kaikkea Kulmunin tukijoukot taakseen.