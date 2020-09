Korona sekoitti puoluekokousjärjestelyt – "Odotin hieman perinteisempää meininkiä sille, miten kokous järjestetään"

Päivää ennen puoluekokousta keskustan järjestökehittäjä Sanna-Mari Talalaa on vaikea tavoittaa. Tiukka aikataulu ei ole ihme, sillä Talala on nainen, jonka vastuulla keskustan puoluekokouksen järjestäminen on ollut.

Mikään ei ole mennyt aiempien kokousjärjestelyiden käsikirjan mukaan.

– Kun minut valittiin viime syksynä tähän tehtävään, odotin hieman perinteisempää meininkiä sille, miten kokous järjestetään. Nyt on tehty aika monta versiota. Korona on haastanut meitä aivan uudella tavalla, Talala sanoo kokouspaikalla hetki ennen kokouspäivän virallisia avajaisia.

Puoluekokouksen hybridimallissa ovat omat haasteensa, mutta tekniikan puolesta Talala ei jännitä. Yhteydet on testattu ja käytössä on useita varajärjestelmiä. Keskustan kokous striimataan myös puolueen nettisivujen ja Facebook-sivujen kautta.

– Tämän kokousvieraan vip-katsomo on nyt kotisohva ja sieltä näkee yhtä hyvin kuin paikan päältä. Vaikka hybridimallissa on omat haasteensa, se on myös mielenkiintoista.

Keskustan puoluekokouksen pääpaikka on Oulussa, jonne tulevat myös puheenjohtajaehdokkaat.

Poikkeusjärjestelyille ymmärrystä

Keskustan puoluekokous piti järjestää jo kesäkuussa Vantaalla. Korona kuitenkin muutti suunnitelmat ja kevään jälkeen lähes kaikki on mennyt uusiksi.

Elokuun puolessa välissä keskustan puoluehallitus päätti järjestää sääntömääräisen puoluekokouksen hajautetusti ja kolme kokouspäivää supistui kahteen päivään.

Puoluekokous on ositettu kuudelletoista paikkakunnalle, josta käsin kokousedustajat äänestävät niin puheenjohtajavaalissa kuin muissa äänestystä vaativissa asiakohdissa. Kokouksen pääpaikka on Oulussa, jonne myös puheenjohtajaehdokkaat saapuvat.

– Virallisia kokousedustajia on kaikkiaan 2 400, jotka ovat eri puolella maata. Osallistujien määrä on suurempi kuin kahdessa edellisessä puoluekokouksessa Kouvolassa ja Sotkamossa. Ehkä nyt ihmisillä on matalampi kynnys osallistua kokoukseen, koska ei tarvitse matkustaa toiseen maakuntaan, Talala pohtii.

Hän sanoo, että poikkeusjärjestelyt on otettu ymmärtäväisesti vastaan.

– Ihmiset ovat ymmärtäneet tosi hyvin, että nyt todella eletään poikkeusaikoja. Ihmiset ovat tyytyväisiä siihen, että sääntömääräinen kokous saadaan kuitenkin hoidettua.

Käsidesiä 50 litraa

Ouluhalliin tulevat kokousedustajat joutuvat olemaan omissa lohkoissaan, eivätkä ihmiset saa liikkua lohkosta toiseen.

– Lohkoajattelu on lähtenyt siitä, että jokaiselle lohkolle on omat talkoolaiset, omat vessat ja omat kahvipaikat. Jaamme täällä suojamaskeja ja olemme laatineet hygieniaohjeen maskinkäyttöopastuksineen. Käsidesiä kokouspaikalle on varattu 50 litraa.

Poikkeusoloista oppia tuleviin kokouksiin

Talala uskoo, että poikkeusjärjestelyistä jää oppia tulevia puoluekokouksia varten.

Yksi esimerkki on se, että ennakkoilmoittautuminen otettaneen käyttöön myös tulevina vuosina. Aiemmin ennakkoilmoittautumisia ei ole ollut, vaan niin epäviralliset kuin viralliset kokousedustajat ovat voineet vain saapua kokouspaikalle.

– Ennakkoilmoittautuminen toisi jatkossa helpotusta kokousjärjestelyihin, koska se vaikuttaa niin moneen asiaan.

