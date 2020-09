STM ja THL: Koronavirusepidemia pysynyt rauhallisena

Koronavirustilanne on edelleen Suomessa rauhallinen, vaikka tartuntojen määrä ja taudin ilmaantuvuus ovat nousseet kesän mataliin lukemiin verrattuna, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tapaukset nousivat elokuun alussa, mutta ovat sittemmin tasaantuneet ja pysyneet kuukauden verran suurin piirtein samalla tasolla.

Tiedossa on useampia joukkoaltistumisia kotimaassa, muun muassa suuremmissa perhe- ja yleisötapahtumissa sekä harrastusten yhteydessä. Myös työpaikoilla on tullut ilmi altistumisia. Viime viikkoina on todettu myös useita joukkoaltistumisia päiväkodeissa, kouluissa ja opiskelupaikoissa. Altistuneiden määrän selvä kasvu ei ole toistaiseksi johtanut tartunnan saaneiden määrän selvään lisääntymiseen.

Testausmääriin suhteutettuna positiivisia testituloksia on verrattain vähän. THL muistuttaa, että tapausmääriä ja ilmaantuvuutta seuratessa on hyvä huomioida, että tartuntojen suora vertailu kevään epidemiatilanteeseen voi olla harhaanjohtavaa. Väestön tartunnoista havaittiin keväällä todennäköisesti pienempi osuus kuin mitä tällä hetkellä laajamittaisella testaamisella havaitaan.

Suuri osa altistumisista tapahtuu vapaa-ajalla. Suomessa on todettu edelleen sekä kotoperäisiä että ulkomailta peräisin olevia tapauksia. Tartuntojen alkulähteitä on peräisin tasaisesti useista eri maista.

Osa uusista todetuista tapauksista liittyy jo tunnettuihin kotoperäisiin tai ulkomailta peräisin oleviin tartuntaketjuihin ja seurannassa oleviin tapausryppäisiin. Kaikkien tartuntojen alkuperä ei kuitenkaan ole tiedossa. Kotoperäisissä tapauksissa tartunnanlähde oli tiedossa arviolta yli puolessa tapauksista viikolla 35 (ajalla 24.8.–30.8.) . Arvio perustuu 10 sairaanhoitopiirin antamiin tietoihin.

Viimeisen seurantaviikon aikana (viikko 35) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 132 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla ilmoitettiin 187 tapausta.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,20 –1,30 (90 % todennäköisyysväli). Valtakunnallinen uusien tapausten ilmaantuvuus viikolla 35 oli 2,4 tapausta 100 000 asukasta kohden, mikä on hieman vähemmän kuin edellisellä viikolla.

Viimeisen kahden viikon ajanjaksolla (viikot 34–35) yhteenlaskettu uusien tapausten ilmaantuvuus oli 5,8 tapausta 100 000 asukasta kohden ja sitä edeltävällä kahden viikon ajanjaksolla ilmaantuvuus oli 6,0 tapausta 100 000 asukasta kohden.