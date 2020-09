Ministeriökin myöntää, että viinan etäostaminen ulkomaisesta verkkokaupasta on laillista

Ei rusinoita pullasta, ei Suomelle

Vuosikausia sitä ilolientä on voinut tilata vaikka Travemündestä.

Viranomaistoiminta, salailu, suomalaisten tuottajien kiusaaminen ja suoranainen valehtelu Brysselin suuntaan paljastaa ikäviä asioita.

Viranomaiset ovat itseään varten, saavat palkkansa verotuloista ja ovat siis julkissyöttöporsaita joilta on tyystin unohtunut roolinsa; emme elä tsaarin emmekä Neuvostoliitonkaan aikaa vaan aivan jotain muuta.

Mutta aina kansaa ja yritteliäisyyttä vastaan jopa rikollisesti.



Tarvittiin aikoinaan yksityinen juristi avaamaan viranomaisväärinkäytökset tuontiautojen verotuksessa.

Tämä on loputonta.



EU on muutettu aseeksi kansaa kohtaan mistä kaivetaan kaikki elämää hankaloittava esiin, ei etuja.

Kuka tällaisen puolesta äänesti?



Ja umpisosialisti pääministeri käy vielä heittämässä rahaa EU-Koneistolle osaamatta riviäkään kansantaloustieteen oppikirjasta. (ei se matematiikkakaan suju..)

