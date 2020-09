Liikenneministeriö valmistelee: Ei Suomeen ilman todistusta negatiivisesta koronatestistä

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee pikaisesti lakimuutosta, joka velvoittaisi kuljetuspalvelun tarjoajan edellyttämään Suomeen saapuvalta matkustajalta todistusta negatiivisesta tartuntataudin testituloksesta.

Muutos liikenteen palveluista annettuun lakiin on osa lakipakettia, jota valmistellaan terveysturvallisuuden huomioimiseksi liikenteessä, terminaaleissa ja asemilla.

– On tullut selväksi, että liikenneviranomaisten toimivaltaa on lisättävä, jotta liikenteen terveysturvallisuus taataan. Päivittäisessä ulkomaanliikenteessä olisi tehokkainta, että lennoilla, laivoilla, busseissa ja junissa kuljetuksen järjestäjä velvoitetaan huolehtimaan ja tarkastamaan, että matkailijalla on todistus negatiivisesta testituloksesta, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Ministeri muistuttaa, että liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla on oikeus katkaista väliaikaisesti vaarallisia lentoreittejä, kuten Skopjen ja Turun välisille lennoille tehtiin.

Velvollisuus tulisi käyttöön sellaisessa tilanteessa kuljetusten järjestäjille, kun terveysviranomaiset ovat todenneet laajaa tartunnan vaaraa aiheuttavan yleisvaarallisen tartuntataudin. Velvollisuus koskisi kaikkia liikennemuotoja.

Lakimuutosta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle ensi viikolla. Kyseessä olisi määräaikainen laki, joka olisi voimassa ensi vuoden loppuun saakka.