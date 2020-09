Pääministeri Sanna Marin tapasi metsäteollisuuden johtoa – "Toimintaympäristön tulisi olla investoinneille suotuisa"

Yhteiskuntavastuu?

Yrityksillä on vastuu omistajilleen. Kun yhteiskunnan omistamat yrityksetkään eivät voi johtosääntöjensä mukaan kantaa vastuuta muille kuin omistajilleen niin kuinka puhtaasti yksityisomisteiset sen tekisivät?

Yhteiskuntavastuu on poliittisilla päättäjillä. Elleivät he luo yrityksille kilpailukykyisiä olosuhteita ja yritykset menettävät omistajilleen edulliset toimintamahdollisuudet niin vastuu on politiikkojen. Mitä on ollut vastuu Fortumissa, Nesteessä, Sonerassa, Stora Ensossa, Vapossa ym., joissa on ratkaiseva yhteiskuntaomistus? Todella häpeällistä, että hallitus vierittää vastuun työllistämisestä yksityiselle yritykselle, joka kilpailee vapailla markkinoilla.

Tämän Kaipolan tilanteen tekee todella kaksinaamaiseksi se, että samassa hallituksessa istuvat vihreät, jotka tivaavat yhteiskuntavastuuta metsän hakkuista. Painopaperin kulutus vaikuttaa suoraan kuitupuun kulutukseen, joten vihreillehän Kaipolan sulkeminen kyllä sopii.

Kohta kuullaan mitä pääministeri on sopinut metsäsektorin kanssa käymissään neuvotteluissa. Ehkä tavaksi tulleen kaavan mukaan tukea veronmaksajien rahoilla?

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.