Avi väänsi kokoontumisrajoitusohjeet selkokielelle

Aluehallintovirasto haluaa oikoa julkisuudessakin levinnyttä väärää tietoa kokoontumisrajoituksista ja selventää syyskuuksi antamiaan rajoituksia.

Avi selventää, että syyskuussa voi järjestää kaiken kokoisia tapahtumia. Jos tapahtumaan osallistuu yli 50 henkilöä, järjestelyissä pitää noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön antamaa hygienia- ja turvallisuusohjetta. Ero elokuun ja syyskuun kokoontumisrajoitusten välillä on se, että syyskuussa THL:n ja OKM:n ohjetta pitää noudattaa tapahtumissa, joissa on yli 50 osallistujaa. Elokuussa ohjetta on pitänyt noudattaa tapahtumissa, joissa on yli 500 osallistujaa. Lisäksi ohjetta on suositeltu noudatettavan tapahtumissa, joissa on 51-500 osallistujaa.

Yksityistilaisuus, kuten syntymäpäiväjuhlat, häät tai yo-juhlat, eivät ole yleisötilaisuus tai yleinen kokous. Kokoontumisrajoitukset eivät siis koske yksityistilaisuuksia. Jos yksityistilaisuus järjestetään ravintolassa, tilaisuudessa pitää huomioida ravintolatoiminnalle asetetut rajoitukset.

Ravintoloiden, baarien, yökerhojen ja kahviloiden toimintaa koskevat syyskuussa samat rajoitukset kuin elokuussa.

Asiakasmäärästä riippumatta ravintoloissa pitää noudattaa hygienia- ja turvallisuusohjeita. Jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka.

Avi muistuttaa myös kuntien vastuusta koronatestausten järjestämisestä alueellaan. Aluehallintovirasto voi määrätä, että koronatestiin, osallistuminen on pakollista, mutta määräys ei voi olla yleinen, esimerkiksi kaikkia lentomatkustajia koskeva. Aluehallintovirasto voi tehdä vain ksilöidyn määräyksen testiin osallistumisesta eli erillisen päätöksen jokaisen tutkittavan henkilön osalta. Kunnan tai kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää henkilöiden karanteenista. Aluehallintovirasto ei voi tehdä sitä.