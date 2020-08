Kainuun koronavirusketjun tartuntamäärä kasvoi kolmessa päivässä kuusinkertaiseksi – varotoimet ulottuvat jo Kajaaniin

Kajaani

Kuhmon laajassa koronavirusketjussa varmennettujen tartuntojen määrä on jo 18.

Kainuun sote tiedotti maanantaina iltapäivällä, että Kuhmossa perjantaina todetusta laajasta korona-altistuksesta on tähän mennessä löytynyt 18 koronatartuntaa, joista 16 Kuhmossa, 1 Sotkamossa ja 1 Kajaanissa.

Kaikki sairastuneet ovat aikuisia, eri työtehtävissä Kainuussa työskenteleviä ihmisiä. Tartuntaryppääseen liittyy 160 koronavirukselle altistumista, jotka ovat pääasiassa Kuhmon alueella. Kaikki tiedetyt altistuneet on tavoitettu ja heidät on asetettu kotikaranteeniin.

Kuhmossa sijaitsevassa Tukena Kultakuusen palveluyksikössä on todettu Covid-19-altistumisia. Tukena Kultakuusi tuottaa asumispalveluista paljon apua ja tukea tarvitseville aikuisikäisille kehitysvammaisille henkilöille.

Perjantaina 28.8. Tukena Kultakuusessa on altistunut palveluyksikön asiakkaita ja työvuorossa ollutta henkilökuntaa. Altistuminen on tullut esille työntekijän sairastuttua ja saatua positiivisen koronatestituloksen sunnuntaina 30.8.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kainuun soten, Kuhmon kaupungin ja KVPS Tukena Oy:n edustajat ovat neuvotelleet välittömästi sunnuntaina tarvittavista toimenpiteistä asiakas- ja palveluturvallisuuden ylläpitämiseksi ja tarvittavien toimenpiteiden määrittämiseksi.

Alueen tartuntataudeista vastaava, pandemiapäällikkö, ylilääkäri Olli-Pekka Koukkari on määrännyt Tukena Kultakuusen karanteeniyksiköksi, jossa ulkopuolisten vierailut on toistaiseksi yksiselitteisesti kielletty. Palveluyksikön asukkaat ja henkilökunta on asetettu karanteeniin. Mahdolliset positiivisen koronavirustestin tuloksen antaneet tullaan määrittämään eristykseen ja heidän lähikontaktiensa määritys käynnistetään.

Keskisuomalainen uutisoi maanantaina iltapäivällä, että Jyväskylässä on todettu kahdeksan uutta koronatartuntaa. Jopa parisataa uutta ihmistä on joutumassa karanteeniin. Lehti kirjoittaa, että syynä ovat yksityisten järjestämät tapahtumat.

Perjantaista lähtien tartuntamäärissä rajua nousua

Koronaan sairastuneiden määrä on noussut Kainuussa perjantaista lähtien joka päivä varsin rajusti. Perjantaina iltapäivällä Kainuun sote tiedotti, että Kuhmossa on todettu kolme tartuntaa ja useita altistuneita. Koko Kainuuseen tuli tällöin kasvomaskisuositus.

Perjantai-iltana kerrottiin neljästä tartunnasta ja yli 50:stä altistuneesta. Lauantaina aamupäivällä Kainuussa oli todettu jo kuusi varmennettua koronavirustartuntaa. Silloin Kainuun sote totesi, että kaikki sairastuneet ovat aikuisia, eri työtehtävissä ja eri työpaikoissa. Lauantai-iltana koronatartuntoja oli yhteensä 13 ja altistuneita yli 100.

Sunnuntaina oli todettu yhteensä 14 koronatartuntaa ja 130 altistunutta. Kainuun Sanomat uutisoi maanantaina aamulla, että Kainuussa tartuntojen kokonaismäärä oli jo 16. Altistumisia oli aamulla tiedossa 150–160.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Varotoimenpiteenä Kajaanin lukion abit etäopetukseen

Kuhmon koronavirustilanne vaikuttaa jo muualla Kainuussa, esimerkiksi sadan kilometrin päässä Kajaanissa.

Kajaanin lukion rehtori Jaana Leinonen kertoo Lännen Medialle, että Kajaanin lukion reilut 200 abiturienttia siirtyy tiistaista alkaen etäopetukseen.

– Taustalla on Kainuun huonontunut tilanne. Olemme seuranneet koko ajan tilannetta, ja sen takia tähän päädyttiin, Leinonen toteaa.

Leinosen mukaan muut lukiolaiset jatkavat lähiopetuksessa. Tällä hetkellä tilanne ei näyttänyt siltä, että kaikkien Kajaanin ison lukion opiskelijoiden tarvitsisi siirtyä etäopetukseen.

– Haluamme turvata abien osallistumisen ylioppilaskirjoituksiin. Se on nyt tärkein peruste etäopetukselle.

Abien etäopetus alkaa huomenna tiistaina ja kestää syksyn ylioppilaskirjoitusten alkamiseen saakka. Kirjoitukset alkavat maanantaina 14.9 eli vajaan kahden viikon kuluttua.

Kainuun prikaati tiedotti maanantaina, että Kuhmossa 1.9. pidettävä kutsuntatilaisuus siirretään koronatilanteen vuoksi myöhemmäksi.

Kaupungissa todettujen tartuntojen ja kaupungin omien rajoitustoimien vuoksi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto siirtää tiistaille suunnitellun tilaisuuden myöhempään ajankohtaan. Kutsuntatilaisuuteen on kutsuttu 45 kutsunnanalaista.