Kainuussa nyt 14 koronatartuntaa, altistuneita yhteensä noin 130 – Kuhmoon järeitä toimia taudin leviämisen ehkäisemiseksi

Kainuun sote -kuntayhtymä kertoi sunnuntaina yhdestä uudesta koronatartunnasta liittyen Kuhmon kaupungissa perjantaina todettuun laajaan altistukseen. Tartuntoja on nyt yhteensä 14 ja altistuneita noin 130.

Tartunnan saaneista 13 on noin 8 000 asukkaan Kuhmon kaupungista ja yksi Kajaanista.

Yksi altistumispaikka on ollut Tuupalan koulu Kuhmossa.

Altistuminen tarkoittaa lähikontaktia sellaisen henkilön kanssa, jolla on koronavirus.

– Erityinen varovaisuus on tärkeää koko Kainuussa seuraavan viikon aikana, sote-yhtymän tiedotteessa todetaan.

Kainuun soten mukaan Kajaanissa ravintola Hospossa on perjantaina kello 20.30 - 21.30 viettänyt aikaa seurue, jossa on ollut koronaa sairastanut henkilö.

Rajoituksia voimaan

Jo lauantaina kerrottiin koko Kainuun alueen vanhustenhuollon hoivayksiköissä ja Kuhmon terveyskeskussairaalan vuodeosastolla voimassa olevasta vierailukiellosta.

Lähikontakteja ikäihmisten kanssa pyydetään välttämään muutenkin seuraavan kahden viikon aikana.

Sunnuntaina kaupunki tiedotti, että toisen asteen oppilaitoksista Kuhmon lukion kaikki luokka-asteet siirtyvät etäopetukseen syyskuun 29. päivään saakka.

Perusopetuksen tiloissa kielletään kaikki ulkopuolinen toiminta eikä oppilaiden syyslukukauden TET-jaksoa toteuteta. Koulukyyteihin suositellaan kasvomaskia.

Kaikki kaupungin järjestämät tilaisuudet perutaan 6. syyskuuta asti.

Kaupungin toimista kirjasto suljetaan noutamista ja palauttamista lukuun ottamatta, museotoiminta sulkeutuu ja nuorisotyö siirtyy etätyöskentelyyn.

Perjantaina Kainuuseen annettiin maskisuositus joukkoliikenteeseen ja sellaisille julkisille paikoille, joissa ei voi pitää turvavälejä.

Kaupunki suosittelee, että kuhmolaiset pidättäytyvät yhteisistä tapaamisista ainakin syyskuun 6. päivään saakka.

Kuhmon kaupunginjohtajan Tytti Määtän mukaan kaupungin eri tahoille, kuten esimerkiksi opetustoimelle, järjestetään tiedotustilaisuuksia uusista koronatoimista sunnuntaina pitkin päivää.

Ei tiedotusvelvoitetta

Koronan massa- tai joukkoaltistuminen syntyy, kun löytyy useita tartuntoja tai jos tartunnan saanut henkilö on liikkunut paikoissa, joissa monia muita on altistunut.

Näistä ei ole velvoitetta tiedottaa, mutta se on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikön Kirsi Varhilan mukaan hyvä tehdä ihmisten oman tarkkailun herättämiseksi ja varoittamiseksi.

– Todennäköisestä vaarasta on ilmoitettava altistuneille. Tilanteissa, joissa altistuneiden määrä on suuri ja heitä ei pystytä jäljittämään, on syytä käyttää yleistä tiedottamista, hän jatkaa.

– Kaikissa tilanteissa on toimittava siten, että tartunnan saaneen henkilöllisyys suojataan, Varhila painottaa.

Joukkoaltistumiset ovat Suomessa lisääntyneet heinäkuun puolivälin jälkeen. Niitä on syntynyt muun muassa yksityishenkilöiden järjestämissä juhlissa.

Oli pitkään ilman tartuntoja

Kainuussa on viime viikkoina tehty koronatestejä kahdesta kolmeen sataan vuorokauden aikana.

STM pyrkii syksyllä yhteensä 20 000 päivittäiseen testiin koko maassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan koko maassa on sunnuntaina raportoitu 28 uutta koronatartuntaa. Kahden viime viikon aikana on todettu 68 tartuntaa enemmän kuin aiempien kahden viikon aikana.

Suomessa on todettu yhteensä yli 8 000 koronavirustartuntaa.

Kun korona lähti keväällä Suomessa leviämään, Kainuu oli pitkään maakunta, jossa tartuntoja ei todettu.