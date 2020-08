"Edes sorsametsälle ei mennä nyt porukassa" – Kuhmossa tiukat rajoitustoimet käyttöön

Kuhmon kaupunki ottaa käyttöön tiukat rajoitustoimet alueella todettujen koronatapausten vuoksi. Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä kertoo, että rajoitukset koskevat lähes kaikkia kaupungin toimintoja paitsi perusopetusta ja terveyspalveluita.

Kaupungin järjestämät tilaisuudet on peruttu 6. syyskuuta asti, jonka jälkeen päätetään mahdollisista jatkotoimista.

Kaupunki on siis sulkenut kaikki liikuntapaikat eikä ryhmämuotoista toimintaa järjestetä. Paikallisille ravintola-alan yrityksille on annettu kehotus siirtyä buffet-tarjoilusta yksityisjakeluun.

– Rajoitustoimet koskevat myös sitä, ettei edes sorsametsään mennä nyt porukalla, koska tauti leviään nimenomaan henkilökontaktien kautta, Määttä sanoo Lännen Medialle sunnuntai-illalla.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kun korona lähti keväällä Suomessa leviämään, Kainuu oli pitkään maakunta, jossa tartuntoja ei todettu.

Kainuun alueella nyt 14 tartuntaa

Kainuun sote -kuntayhtymän mukaan alueella on yhteensä 14 koronatartuntaa ja altistuneita noin 130.

Tartunnan saaneista 13 on noin 8 000 asukkaan Kuhmossa ja yksi tapaus on Kajaanista.

Kainuun soten mukaan Kajaanissa ravintola Hospossa on perjantaina kello 20.30 – 21.30 viettänyt aikaa seurue, jossa on ollut koronaa sairastanut henkilö.

Kainuun alueen vanhustenhuollon hoivayksiköissä ja Kuhmon terveyskeskussairaalan vuodeosastoille on asetettu vierailukielto.

Rajoitustoimet koskevat myös opiskelijoita, sillä toisen asteen oppilaitoksista Kuhmon lukion kaikki luokka-asteet siirtyvät etäopetukseen syyskuun 29. päivään saakka.

Perusopetuksen tiloissa kielletään kaikki ulkopuolinen toiminta eikä oppilaiden syyslukukauden TET-jaksoa toteuteta. Koulukyyteihin suositellaan kasvomaskia.

Kahden viikon luvut nousussa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa uusia tartuntoja on 28.

Kuluneella viikolla uusia tapauksia raportoitiin 157.

Viikoittaisten koronatartuntojen määrä on kasvussa. Kahden viime viikon aikana on todettu 68 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu kaikkiaan 346 kappaletta.

Suomessa on nyt vahvistettu kaikkiaan yli 8 000 koronatapausta.

Ei tiedotusvelvoitetta

Koronan massa- tai joukkoaltistuminen syntyy, kun löytyy useita tartuntoja tai jos tartunnan saanut henkilö on liikkunut paikoissa, joissa monia muita on altistunut.

Näistä ei ole velvoitetta tiedottaa, mutta se on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikön Kirsi Varhilan mukaan hyvä tehdä ihmisten oman tarkkailun herättämiseksi ja varoittamiseksi.

– Todennäköisestä vaarasta on ilmoitettava altistuneille. Tilanteissa, joissa altistuneiden määrä on suuri ja heitä ei pystytä jäljittämään, on syytä käyttää yleistä tiedottamista, hän jatkaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Kaikissa tilanteissa on toimittava siten, että tartunnan saaneen henkilöllisyys suojataan, Varhila painottaa.

Joukkoaltistumiset ovat Suomessa lisääntyneet heinäkuun puolivälin jälkeen. Niitä on syntynyt muun muassa yksityishenkilöiden järjestämissä juhlissa.

Edit: Juttua on päivitetty kauttaaltaan illalla kello 21.00.