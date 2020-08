Poliisi ei ole vielä tavoittanut Iittalassa lauantaina kadonnutta miestä. Mahdolliset havainnot pyyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.

26-vuotias mies lähti kotoaan lauantaina alkuillasta. Kadonnut on 175 senttiä pitkä, ja hänellä on vaaleat lyhyet hiukset. Ruumiinrakenteeltaan mies on hoikka. Poliisin mukaan hänellä oli kadotessaan päällään harmaa takki ja mustat verkkarit.