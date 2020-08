Raahessa varmistui jo seitsemäs koronatapaus ja altistuneita on jopa satoja – "Täällä on nyt poikkeustilanne"

Raahen Oluthuoneen yrittäjä Harri Paulasuo ilmoitti eilen, että hänellä on koronatartunta. Ilmoituksen Paulasuo teki Raahen Puskaradio-ryhmässä Facecookissa, koska mahdollisia altistuneita on satoja. Kaikki Oluthuoneella asioineet. Varsinainen ajankohta on kuitenkin saatu rajattua muutamaan päivään, jotka ovat 17, 18, 21 ja 22. elokuuta.

Muutamaa tuntia aiemmin oli tullut tieto Raahen Keskuskoulun henkilökuntaan kuuluvan ihmisen koronatartunnasta. 50 altistuneelle asiasta oli tiedotettu Wilma-viesteillä.

– Välittömästi kun näitä tapauksia alkoi selvitä, puhelimet alkoivat soida. Se on ihan oikea tapa toimia. Niin kuin on kaikissa tapauksissa opastettu, soitetaan ensin ja liikutaan vasta sitten, kertoo Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johtaja Marjukka Manninen.

Alle 25 000 asukkaan Raahessa on nyt kaikkiaan seitsemän todettua koronatartuntaa. Tapausten myötä myös Raahen sairaalan testauskapasiteetti joutuu lujille.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Tiedetään, että ensi viikolla palvelujärjestelmä kuormittuu. Puhelinkapasiteettia lisätään, ja olemme pyrkineet laittamaan tarkat ohjeet sivuille siitä, milloin ja millä tavoin kannattaa hakea testaukseen, jotta saadaan rajalliset resurssit oikein kohdennettua.

Tarkat toimintaohjeet koronatestiin hakeutumisesta löytyvät hyvinvointikuntayhtymän, sairaalan ja Raahen kaupungin sivuilta.

Raahessa käytössä on kolme testauskaistaa, joiden lisäksi näytteenotot löytyvät myös infektiopolilta sekä Ruukin palvelupisteeltä.

– Uskomme, että kyllä näillä selvitään. Tilanne vaatii tietysti kaikilta venymistä, ja henkilöstö on kovilla. Joudumme myös ajamaan ei-kiireellistä palvelua jossain määrin alas. Siihen toivomme malttia ja ymmärrystä.

Paniikkia Raahessa ei koronatapausten myötä ole ilmassa. Manninen toivoo, että tässä vaiheessa kaikki noudattavat annettuja ohjeita käsienpesusta hihaan yskimiseen ja niistämiseen. Mikäli turvavälin pitäminen ei ole mahdollista, myös Raahessa on paikallaan laittaa maski kasvoille.

– Kyllä tämä on nyt poikkeustilanne. Juuri puhuin kaupunginjohtajan kanssa. Kaupunki on tässä mukana vahvasti, ja monet eri tahot vetävät yhtä köyttä, jotta saadaan tapaukset rajattua ja tilanne haltuun.

Lapin sairaanhoitopiirin infektiolääkäri Markku Broas.

Lapin sairaanhoitopiirissä todettiin eilen koronatartunta Intiasta saapuneella kausityöntekijällä. Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan Intiassa on todettu määrällisesti kolmanneksi eniten tartuntoja ja neljänneksi eniten koronakuolemia koko maailmassa.

Intialaispoimijan myötä koronalle altistuneita voi Suomessa olla useampia. 14. elokuuta Helsinki-Vantaan lentoasemalle saapunut marjanpoimijaryhmä on liikkunut ensin Helsingin rautatieasemalle ja sieltä Tampereen kautta Kolariin. Aamulehden mukaan samoilla vuoroilla matkustaneiden on syytä tarkkailla vointiaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kolarin junasta poistumisen jälkeen altistuneiden määrä on tarkkaan tiedossa.

– Junasta poistumisen jälkeen altistuneiden määrä on ollut aika rajallinen ja pieni, mikä on hyvä asia. Alle kymmenestä altistuneesta on tullut kolme testitulosta negatiivisina ja kaksi on vielä tulossa, mutta tilanne näyttää hyvältä, kuvaa Lapin sairaanhoitopiirin infektiolääkäri Markku Broas.

Kaikkia marjanpoimijan joukkoon kuuluneita ei testattu, sillä pääsääntönä on, että oireeton altistunut on karanteenissa kaksi viikkoa. Sen jälkeen ei ole enää Broaksen mukaan riskiä levittää tautia.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella koronatapauksia on ollut kuluneen viikon aikana seitsemän.

– Nämä ovat merkkejä siitä, että koronaa tulee ainakin näiden meidän kokemusten mukaan aika pitkälti ulkomailta. Vielä ei voi puhua toisesta aallosta, mutta trendi on kasvava.

Viikonlopun aikana koronatapauksia on varmistettu Suomessa yhteensä 49.

– Tässä korostuu nyt erityisen paljon se, että kun tautitilanne aktivoituu, niin testaamisen pitäisi sujua hyvin. Ihmisten pitäisi päästä testeihin ja lähteä testeihin, koska näin me voisimme saada tartunnat selville hyvin nopeasti, Broas painottaa.

Hän muistuttaa edelleen hygieniaohjeiden noudattamisesta. On tärkeää pitää turvavälejä, huolehtia käsienpesusta ja yskiä hihaan.

– Ja ilman muuta kasvomaskeja tulee käyttää julkisissa kulkuneuvoissa ja paikoissa, joissa on paljon ihmisiä. Näillä voidaan vaikuttaa siihen, ettei tilanne edelleen pahene.