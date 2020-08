Nuori mies sai syytteet yhdestä murhasta ja 20 murhan yrityksestä Kuopion koulusurmajutussa – raaka hyökkäys tehtiin viime lokakuussa luokassa sapelilla

Syyttäjät ovat nostaneet syytteet Kuopion kauppakeskus Hermannin koulusurmajutussa.

Vuonna 1994 syntynyttä miestä syytetään Savon ammattiopiston tiloissa 1. lokakuuta viime vuonna tehdyistä murhasta, 20 murhan yrityksestä, tuhotyöstä, törkeän pahoinpitelyn yrityksestä ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Teot ovat kohdistuneet ammattiopiston luokkahuoneessa olleisiin oppilaisiin ja opettajiin sekä yhteen kauppakeskuksessa työtehtävissä olleeseen henkilöön.

Myös epäiltyä kiinni ottamassa olleisiin poliiseihin on kohdistettu väkivaltaa ja sen uhkaa. Lisäksi ammattiopiston tiloissa on sytytetty tulipalo, josta on aiheutunut omaisuusvahinkoja.

Haastehakemukset on toimitettu perjantaina Pohjois-Savon käräjäoikeuteen. Pääkäsittely Pohjois-Savon käräjäoikeudessa on sovittu aloitettavaksi 8. syyskuuta. Käsittelyyn on varattu useita päiviä johtuen asianomistajien ja kuultavien suuresta määrästä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kun esitutkinta valmistui toukokuussa, miestä epäiltiin yhdestä murhasta ja yhdeksästä murhan yrityksestä. Nyt häntä siis syytetään yhdestä murhasta ja 20 murhan yrityksestä.

Hyökkäys tapahtui luokkahuoneessa Savon ammattiopiston tiloissa Kauppakeskus Hermannissa lokakuun 1. päivä, ja se tehtiin suurella teräaseella, sapelilla. Poliisi otti 25-vuotiaan miehen kiinni luokkahuoneen ulkopuolella.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Olli Töyräs Keskusrikospoliisista kertoi heti tapahtuman jälkeen, että ilmeisesti mies oli itse poistunut luokkatilasta jo ennen poliisin saapumista paikalle, vaikka virkavalta tuli rakennukseen hyvin nopeasti. (Lännen Media 3.10.2019)

Tapahtumapaikalla oli Töyräksen mukaan luokallinen opiskelijoita, lähinnä nuoria naisia. Hyökkäys oli nopea tapahtuma, ja myös paikallispoliisin partio oli nopeasti paikalla. Epäillyllä oli mukana myös ampuma-ase, joka oli ilma-ase.

Kouluhyökkäyksen uhri oli vuonna 1996 syntynyt Ukrainan kansalainen.

– Epäillyn henkilöhistoriassa ei ole mitään sellaista, jonka perusteella tätä olisi voitu ennakoida, Töyräs kertoi lokakuussa Lännen Medialle hyökkäyksen jälkeen.

– Suuri kysymys on, miksi nuori mies hyökkäsi viattomien ihmisten kimppuun raa'alla väkivallalla.

Eri medioiden entisiltä luokkakavereilta keräämien havaintojen mukaan epäiltyä tekijää kuvattiin hiljaiseksi ja syrjäänvetäytyväksi.

– Teko vaikuttaa yksittäisen henkilön teolta. Oppilaitoksessa tapahtunut tulipalo on epäillyn sytyttämä, ja sen tarkoitusta selvitetään parhaillaan, Töyräs totesi lokakuussa tapahtuman jälkeen.

Poliisi kertoi tuolloin takavarikoineensa epäillyn asunnosta polttopullon.