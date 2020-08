Suomalaisuuden liitto pitää lentoaseman opastekylttejä ja liputuskäytäntöä lainvastaisena

Suomalaisuuden liitto pyytää eduskunnan oikeusasiamiestä selvittämään Finavian ja Rajavartiolaitoksen opaste-ja liputuskäytännön lainmukaisuutta lentoasemilla.

Suomalaisuuden liiton mukaan Finavian opasteissa ja kilvissä on englanninkielinen sana selvästi isommalla ja suomen- ja ruotsinkielinen sana alempana pienemmällä kirjasinkoolla. Lisäksi lentoasemalla on kilpiä, joissa ei ole tekstiä kuin englanniksi, venäjäksi ja kiinaksi.

Suomalaisuuden liitto pitää käytäntöä kansalliskieliä halveksivana sekä mahdollisesti kielilain määräysten vastaisena.

– Itsessään lentoaseman asematasoalueelle näkyvä valokilpi terminaalin katolla on varustettu tekstillä "Helsinki Airport", vaikka lentoaseman virallinen nimi on "Helsinki-Vantaan lentoasema" ja paikkaa nimeltä "Helsinki Airport" ei ole edes olemassa virallisesti, kansallista ajattelutapaa ja suomenkielistä kulttuuria edistävä Suomalaisuuden liitto toteaa tiedotteessaan.

Rajavartiolaitosta liitto moittii siitä, että lentoasemalla on kilpiä, joissa on esimerkiksi teksti "All passports", mutta ei tekstejä suomeksi tai ruotsiksi.

– Useat muutkin rajavartiolaitoksen opastekilvet ovat vain englanniksi ja lentoasemalla on havaittu rajavartiomiehiä, joiden selässä näkyvässä tekstissä on lukenut "Border Guard" ilman suomenkielistä merkintää, tiedotteessa todetaan.

Lisäksi Suomalaisuuden liitto kiinnittää huomiota Finavian liputuskäytäntöön, sillä Finavia liputtaa ympärivuorokautisesti terminaalin edustalla, vaikka Suomen lippu tulisi laskea viimeistään auringon laskiessa.

– Lisäksi ympärivuorokautinen liputus näkyy lippujen likaisuutena ja antaa hoitamattoman yleiskuvan eikä kunnioita Suomen lippua.