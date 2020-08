Saaristomerellä olevien hylkyjen öljynpoisto onnistui

Saaristomerellä olevat kaksi hylkyä Hanna Marjut ja Fortuna on onnistuneesti tyhjennetty polttoaineesta. Polttoainetankkien tyhjennyksen lisäksi operaation aikana löydettiin Fortunan ruumaan valunut öljytasku, josta on vuosien saatossa mahdollisesti ajoittain tihkunut polttoöljyä meriluontoon. Öljytaskun uskotaan olevan peräisin hylyn toisesta, rikkoutuneesta polttoainetankista tai se on valunut huohotinputkista. Öljytaskusta poistettiin noin kolme tonnia öljyä. Kaikkiaan Hylkeen keräystankkiin saatiin talteen noin 15 tonnia veden sekaista öljyä. Siitä öljyn osuus on arviolta 10–11 tonnia.

Suomen ympäristökeskus Syken ja Merivoimien öljynpoistotyö valmistui odotettua nopeammin, sillä alun perin töitä oli tarkoitus jatkaa syyskuussa. Nyt pohdinnassa on mahdollinen kolmas tyhjennyskohde. Sopivan kohteen löytyessä öljynpoisto-operaatioon lähtee syyskuussa öljyntorjunta-alus Halli. Nyt operaatiossa toiminut öljyntorjunta-alus Hylje palaa rantaan viimeistään huomenna perjantaina.

Operaatio on osa Suomen hallituksen vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä.