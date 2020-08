Mehiläinen lennättää jälleen koronanäytteitä Etelä-Koreaan – jopa 15 000 analyysin lisäkapasiteetti viikossa

Mehiläinen on aloittanut uudelleen koronanäytteiden lennättämisen Etelä-Koreaan.

Terveydenhuoltopalveluyhtiön tiedotteen mukaan Suomessa otetut näytteet analysoidaan yhteistyölaboratoriossa Soulissa. Viikonloppuna yli 2 000 näytettä analysoitiin onnistuneesti, Mehiläisestä kerrotaan.

Mehiläinen tuottaa oman testauksen ohella testauspalvelua myös julkisen sektorin toimijoille.

– Meillä on varattuna omaa kapasiteettia Suomessa, joka on nyt otettu täysimääräisesti käyttöön. Etelä-Korean yhteys on ollut keväästä asti käytettävissä osana Mehiläisen valmiussuunnitelmaa ja tilannekuva tällä hetkellä osoittaa nykyisten toimenpiteiden vaativan rinnalle myös ilmasillan hyödyntämistä, kertoo Mehiläisen toimialajohtaja Anssi Hartiala tiedotteessa.

Mehiläinen on tällä hetkellä sopinut kolmesta viikoittaisesta kuljetuserästä. Etelä-Koreasta on saatavilla analyysikapasiteettia noin 5 000 näytteelle kullakin lennolla. Koko Mehiläisessä tehdään tällä hetkellä yli 2 000 testiä päivässä, yhtiöstä kerrotaan.

– On tärkeää, että kaikki oireilevat testataan, Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo sanoo tiedotteessa.

Mehiläinen on kuljettanut näytteitä analysoitavaksi Etelä-Koreaan myös keväällä.