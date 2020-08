Neljäs päivä elokuuta Torniossa tapahtuneen räjähdyksen esitutkinta on edennyt. Poliisi kertoo ottaneensa perjantaina 14.elokuuta Länsi-Lapin alueella kiinni neljä henkilöä, joiden osuutta tapahtumiin selvitetään. Poliisi on myös löytänyt punaisen auton, joka nähtiin tapahtumapaikalla Aarnintiellä räjähdyksen aikaan. Auto on poliisin hallussa ja sen yhteyttä tapahtumiin tutkitaan.

– KRP:n ja Lapin poliisilaitoksen esitutkinta jatkuu aktiivisena muun muassa kuulemisilla ja teknisellä tutkinnalla. Myös teon motiivia selvitetään edelleen, kertoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi Keskusrikospoliisista.

Räjähdystä tutkitaan edelleen räjähderikoksena ja tuhotyönä. Räjähdyksessä vaurioitui Volkswagen Transporter -pakettiauto, joka oli vuokrattu Rajavartiolaitoksen käyttöön.

Poliisi kaipaa edelleen silminnäkijöiden havaintoja tapahtumayöltä ja sen jälkeiseltä ajalta.

– Pienen punaisen auton liikkeistä Tornion ja Kemin välillä tapahtuman jälkeen kaivataan tietoa. Olemme myös kiinnostuneita tapahtumayönä Aarnintien ympäristössä nähdyistä henkilöistä ja heidän liikkeistään, Mäntyniemi sanoo.

Vihjeitä ja muita tietoja voi toimittaa Lapin poliisin sähköpostiin rta.lappi@poliisi.fi tai numeroon 0295 466 259.

