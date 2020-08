Tuija Ikonen potilasturvallisuuden professoriksi Turun yliopistoon

Lääketieteen tohtori Tuija Ikonen on valittu Turun yliopiston potilasturvallisuuden professoriksi. Hänen toimipaikkansa on Vaasan sairaanhoitopiiri.

Ikonen on aloittanut tehtävässään elokuun alussa. Professorin työn lisäksi hän johtaa Vaasan sairaanhoitopiiriin perustettua Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskusta. Keskuksen toimintaan on myönnetty kolmivuotinen valtionavustus.

– Koko maan laajuinen yhteistyö on tärkeää ja siksi toimimme verkostomaisesti. Potilasturvallisuuden professorina tavoitteeni ovat koulutuksen yhtenäistäminen, tutkimukseen perustuva kehittäminen ja turvallisuusjohtamisen vahvistaminen, Ikonen kertoo.

Ennen professuuria Ikonen työskenteli lääkintöneuvoksena sosiaali- ja terveysministeriössä. Hän on työskennellyt lisäksi arviointiylilääkärinä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Ikonen on myös Potilasvakuutuskeskuksen asiantuntijalääkäri. Koulutukseltaan hän on terveydenhuollon erikoislääkäri sekä thorax- ja verisuonikirurgi.