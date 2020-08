Eläkeputken väännöstä ehkä apua työllisyyteen

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) projektiluonteisen ministeripestin kovin vääntö alkaa tiistaina, kun Säätytalolla ryhdytään käsittelemään ensi vuoden talousarvioehdotusta.

Korona on tehnyt näkymistä niin sumuisia, että julkisuudessa on arvioitu, ettei hallitus ole joutunut sitten sotavuosien laatimaan budjettiaan yhtä vaikeassa tilanteessa. Paljon on kiinni arvioista, jotka ennustavat maailmantalouden kehittymistä.

Vanhanen suhtautuu tuleviin koitoksiin rauhallisesti.

– En ole menettänyt yöuniani. Vaikeita tilanteita on ollut aiemminkin, muistellaan vaikkapa finanssikriisiä.

Vanhasen mukaan tavoitteena on esitys, joka antaa selkeän viestin siitä, että Suomi pystyy hoitamaan talouttaan pitkäjänteisesti koronakriisistä huolimatta.

Tämä tarkoittaa, että budjettiesityksessä pitää palata sille menotasolle, josta hallitusneuvotteluissa on sovittu, ja joka on markkinoille luvattu.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Meillä kuten kaikilla muillakin mailla on nyt ainakin hetkellisesti helpompaa alhaisen korkotason ansiosta, mutta tilanne voi olla petollinen. Emme tiedä, mihin suuntaan markkinat kehittyvät. Siksi meidän pitää velallisena toimia vastuullisesti.

Jos korona ei olisi kurittanut talouttamme, nyt odottaisimme selviä linjauksia siitä, miten saamme synnytettyä 30 000 uutta työpaikkaa. Kokonaistavoite koko vaalikaudelle on tuplasti suurempi.

Hallitusohjelman mukaisesti työllisyysasteen pitää kohota vähintään 75 prosenttiin. Edelleen tavoite on, että velkaantumisaste on saatava kääntymään vuoteen 2030 mennessä

Parempi työllisyys on kaiken a ja o.

– Uskottava näkymä siitä, että Suomi selviää taloudellisesti, sisältää nykyistä paremman työllisyysasteen. Kaikki tietävät, että työllisyyttä lisäämällä talouden tasapaino-ongelma pystytään hoitamaan.

Vanhanen alleviivaa, että budjettiriihessä tarvitaan hyvin konkreettisia ja viimeisteltyjä työllisyyspäätöksiä.

Alkukesästä hallituksessa oli eripuraa siitä, tehdäänkö syyskuun riihessä päätökset työllisyystoimista. Pääministeri Sanna Marin (sd) muotoili, että toimista pitää olla näkymä, mutta päätösten teko voisi venyä vuoden loppuun.

Vanhanen sanoo nyt, että kyse on enemmän sävyeroista.

– Eivät mielipide-erot ole mihinkään kesän aikana muuttuneet. Lomaviikkojen aikana ei ole neuvoteltu. Vasta riihen jälkeen tiedetään täsmälleen, mitä on päätetty.

Yksi uudistus voi olla eläkeputken rukkaaminen.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola väläytti viikonvaihteessa MTV-uutisten haastattelussa, että ay-liikkeessä ollaan valmiita keskusteluun eläkeputken poistosta, mutta ei ehdoitta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Vanhanen myöntää, että eläkeputki kuuluu keinovalikoimaan, jota harkitaan.

Muutoksia eläkeputkeen on tehty aiemminkin.

– Ne ovat selvästi näyttäneet sen, että ikääntyvien työntekijöiden työllisyysaste on parantunut.

Nyt ikääntyvä työtön, joka täyttää vaaditun työssäoloehdon, voi saada päivärahakauteensa lisäpäiviä, ja päästä eläkeputkeen. Lisäpäiviin oikeuttava ikäraja määräytyy syntymävuoden mukaan. Esimerkiksi vuosina 1957–1960 syntyneillä oikeus lisäpäiviin alkaa 61-vuotiaana.

Vanhanen kertoi jo aiemmin, ettei työttömyysturvan porrastaminen ole ajankohtaista tässä vaiheessa, kun taloutta elvytetään.

Talouden asiantuntijat ovat viime aikoina esitelleet omia reseptejään talouden kohentamiseksi, kuka arvonlisäveron määräaikaista alentamista, kuka kotitalousvähennyksen nostoa.

Valtiovarainministeri ei lämpene veronkevennyksille.

– En usko siihen, että kotimarkkinoiden kulutuksen kasvu verotuksen kautta olisi keino, joka parhaiten tepsisi tässä tilanteessa. Matalampi verotus näkyy totta kai myönteisesti kulutuksessa, mutta en ole vakuuttunut sen hyötysuhteesta talouden ja työllisyyden kasvuun.

Hän kiteyttääkin, ettei nyt ole yleisten veronkevennysten hetki.

– Mitä sitten päätämmekään, meidän pitää kiinnittää huomiota kustannushyötyyn. Sen kanssa on oltava rehellinen, eli laskettava tarkoin, paljonko vaikkapa miljoonalla eurolla syntyy aidosti kulutusta ja uutta työtä.

Vanhanen jatkaa, että kotimaisen kulutuksen kannalta tärkeintä on se, että yritykset ja kotitalouden luottavat siihen, että taloutta hoidetaan vakaasti.

– Se on paras viesti, jonka hallitus pystyy välittämään riihestä ulospäin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Vanhanen toivoo, että hallitus pystyy välittämään kansalle myös sellaista viestiä, että normaali elämä jatkuu.

– Jos koronan toinen aalto tulee, toivottavasti pystymme selviämään kevyemmillä ja paremmin kohdennetuilla järjestelmillä kuin keväällä.