Kymmeniä suomalaisia altistunut koronavirukselle Virossa, altistuneita yhteensä 14 eri kunnasta

Kymmeniä suomalaisia on altistunut koronavirukselle Virossa järjestetyssä yksityistilaisuudessa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Suurin osa altistuneista on palannut Suomeen. Osallistujiin on oltu yhteydessä ja valtaosa heistä on asetettu varotoimena karanteeniin.

Tilaisuus pidettiin Virossa 31.7.–2.8. Kahdella mukana olleella helsinkiläisellä on todettu koronavirustartunta. Heillä oli jo tilaisuuden aikana virukseen viittaavia oireita.

Kaikkiaan tilaisuuteen osallistui 81 ihmistä eri puolilta Suomea sekä muutama virolainen. Mukana olleet ovat altistuneet koronavirukselle. Yli puolet altistuneista on helsinkiläisiä. Osallistujia oli yhteensä 14 eri kunnasta. Kaikista palanneista 22 on kuvaillut saaneensa koronavirukselle tyypillisiä oireita. Toistaiseksi testitulokset ovat olleet negatiivisia.

– Tapaus on esimerkki siitä, kuinka tauti voi levitä nopeasti eri alueille Suomessa. Edes lieväoireisena ei tulisi osallistua yleisötilaisuuksiin, lähteä töihin tai liikkua julkisilla paikoilla muuta kuin välttämättömissä asioissa, painottaa THL:n johtaja Mika Salminen tiedotteessa.

Yksityistilaisuuteen osallistuneet palasivat 2.–3.8. Eckerö Line & Finbo Cargon, Tallink Siljan ja Viking Linen vuoroilla. THL kehottaa muita kyseisillä vuoroilla matkanneita tarkkailemaan vointiaan.