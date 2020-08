EK:n Häkämies vaatii: Yritysten kustannustukea on jatkettava ja almanakkasääntö pitää korjata

Helsinki

Yritykset voivat hakea koronakriisin takia Valtiokonttorista kustannustukea elokuun loppuun asti. Tuen haku on toistaiseksi ollut odotettua laimeampaa, mutta saattaa piristyä lomakauden jälkeen.

Elinkeinoelämän keskusliitto, EK arvioi, että tukea tarvitaan myös elokuun lopun jälkeen, etenkin kun koronaviruksen toinen aalto Suomessa näyttää todennäköiseltä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoi Lännen Median haastattelussa 4. elokuuta, että koronan toiseen aaltoon syksyllä on varauduttu, kun yritysten kustannustukimalli tehtiin.

– Yksi keskeinen ajatus oli se, että tehdään sellainen malli, että se pystytään ottamaan uudelleen käyttöön kahden kuukauden jälkeenkin. Mallista tehtiin sellainen, että se voidaan laittaa naftaliiniin ja ottaa sieltä nopeasti asetusmuutoksilla käyttöön, Lintilä sanoi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo, että kustannustuen kriteerejä on myös tarkasteltava uudelleen.

– Tässä ei almanakkasääntö voi olla ratkaiseva, vaan on katsottava miten bisnes pyörii. On katsottava, miten monta yritystä voidaan viedä koronan yli.

Yritys voi nyt hakea tukea palkka- ja kiinteisiin kuluihin, jotka ovat syntyneet tämän vuoden huhti- ja toukokuussa. Yrityksen liikevaihdon on pitänyt pudota 30 prosenttia vertailukauteen nähden. Yritys voi valita tukikauden liikevaihtotiedoksi huhtikuun 2020 tai huhti-toukokuun 2020 keskiarvon.

Häkämies pitää tukikautta liian lyhyenä, ainakin kesäkuun liikevaihto pitäisi ottaa mukaan. Esimerkiksi konepajateollisuudessa huhti- ja toukokuussa tilauksia oli työn alla, mutta kesäkuussa niiaus oli jo syvä.

Teollisuudessa pahin kriisi on joko meneillään tai vasta tulossa. Häkämies muistuttaa, että palvelu- ja matkailusektorin osalta ei voi mitenkään huokaista, vaan näkymät ovat edelleen huolestuttavat. Osa yrityksistä on hyötynyt kotimaan matkailusta, mutta elokuussa suomalaisten matkailu tyrehtyy, kun koulut alkavat.

Häkämies muistuttaa, että koronan toinen aalto ei ole tullut yllätyksenä. Hän kiirehtisi toista aaltoa ennaltaehkäiseviä toimia ja tyytyväinen siihen, että Suomi on hyvin mukana rokotehankinnoissa.

– Ennen uusia rajoituksia on tehtävä kaikki ennaltaehkäisyssä eli edelleen pidettävä turvavälit ja hyvä hygienia. Olen itse myös vakuuttunut, että kasvomaski ruuhkaisessa linja-autossa on hyvä ottaa käyttöön.

Häkämies painottaa myös testaamisen lisäämistä. Etenkin pääkaupunkiseudulla testeihin pääsyssä on ilmennyt viiveitä.

– Testausmääriä on nostettava ja hyödynnettävä työterveyshuollon kapasiteettia. Yksityissektorin testauskapasiteetista vain kymmenen prosenttia on käytössä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Jo rajoituksia otetaan käyttöön, niin ensimmäisenä niiden pitäisi koskea matkustamista.

– Matkustamiseen liittyvät rajoitukset ja kontrolli vaativat terästäytymistä. Matkustamisen solmukohdat, Helsingin ja Turun satamat ja Helsingin lentokenttä pitäisi saada paremmin hallintaan. Lomamatkustamiseen liittyvää varovaisuutta ei voi kyllin alleviivata.

Etätyösuositusta Häkämies ei uusisi. Hän on varma, että mikään etätöihin siirtynyt yritys ei nykytilanteessa palaa sataprosenttiseen läsnäoloon, vaan työ on pitkään etätöiden ja läsnäolon yhdistelmä.

– Etätyösuosituksen uudelleen antamisen sijaan korostaisin yrityskohtaisuutta ja omaa vastuuta.

Etätöillä on Häkämiehen mukaan ollut tehokuutta parantava vaikutus, mutta on myös tilanteita, joissa läsnäolo on tavoiteltava.