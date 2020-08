Kahden hylyn polttoainetankit tyhjennetään öljystä Saaristomerellä

Suomen ympäristökeskus Syke ja Merivoimat käynnistävät ensi viikon alussa Saaristomerellä sukellusoperaation, jonka tavoitteena on tyhjentää kahden hylyn polttoainetankit. Hylyt ovat 1980-luvulla uponneet Fortuna ja Hanna-Marjut. Alustavien tietojen mukaan kummankin hylyn tankeissa on arviolta 10–12 kuutiota dieselöljyä.

Työalustana on öljyntorjunta-alus Hylje, jolta merivoimien raivaajasukeltajat operoivat. Tehtävällä on myös koulutuksellisia tavoitteita. Päämääränä on ylläpitää ja edistää sukeltajien osaamista ja ammattitaitoa hylkytehtävissä. Kaksi viikkoa kestävää operaatiota johtaa Syke, ja merivoimat antaa virka-apua.

Sukelluskohde sijaitsee Ahvenanmaan maakuntahallituksen merialueella. Hylyt on luokiteltu maakuntahallituksen varautumissuunnitelmassa vaaralliseksi ympäristökohteiksi aluksissa olevan öljyn vuoksi.

Operaatiossa on varauduttu mahdollisiin työnaikaisiin pieniin öljyvuotoihin. Hylje-aluksella on mukana raskasta meripuomia ja imeytyspuomeja varmuuden vuoksi.

Syke ja merivoimat jatkavat sukellustöitä hylyillä syyskuun lopulla, jos kaikkia öljyjä ei saada elokuun operaatiossa poistettua. Syksyllä tehdään myös muita hylkytöitä ja hylkykohteiden tutkimuksia tutkimusalus Arandalla.