Atte Jääskeläinen opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtajaksi

Atte Jääskeläinen on nimitetty opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtajan määräaikaiseen virkaan. Jääskeläisen viisivuotinen työsuhde alkaa kuluvan vuoden lokakuun alussa.

Ylijohtaja toimii ministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston päällikkönä. Osaston toimialaan kuuluvat yliopisto-opetus, ammattikorkeakouluopetus, tiede ja tutkimus sekä arkistotoimi.

Jääskeläinen on koulutukseltaan varatuomari ja oikeustieteiden kandidaatti. Hän on toiminut Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston Professor of Practicena vuodesta 2018 lukien. Lisäksi hän on työskennellyt toimitusjohtajana ja konsulttina omistamassaan yrityksessä vuodesta 2017 lähtien.

Aikaisemmin Jääskeläinen on muun muassa työskennellyt Yleisradion johtajana ja uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaavana päätoimittajana, STT:n toimitusjohtajana ja päätoimittajana sekä Helsingin Sanomissa toimitusten esimiestehtävissä ja toimittajana.

Virkaa haki 16 hakijaa. Ylijohtajan virka tuli avoimeksi viran edellisen haltijan tultua nimitetyksi toiseen virkaan.