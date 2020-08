Ylen gallup: Sdp ennätyslukemissa, mutta myös perussuomalaiset petrasi – vihreät ohitti keskustan

Ylen torstaiaamuna julkaiseman kannatuskyselyn mukaan Sdp on selvästi Suomen suurin puolue. Pääministeripuolueen suosio on 23,4 prosenttia. Parannusta edellisestä kuukaudesta on 1,5 prosenttiyksikköä.

Toisena on Perussuomalaiset 18,9 prosentin kannatuksella. Oppositiopuolueen suosio kasvoi 0,8 prosenttiyksikköä.

Kristillisdemokraatteja ja vihreitä lukuun ottamatta kaikkien muiden puolueiden kannatus hupeni jonkin verran.

Vihreät ohitti 0,7 prosenttiyksikön kasvullaan keskustan ja ylsi 11,6 prosenttiin. Keskustan luvut ovat nyt 10,5 ja -0,9.

Kolmanneksi suosituimman puolueen kokoomuksen suosio pysyi lähes ennallaan 17,3 prosentissa.

Kannatuskyselyn tehneen Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Tuomo Turja arveli Ylelle, että Sdp:n kannatus painottuu naisiin ja yli 50-vuotiaisiin. Perussuomalaiset on puolestaan suosittu työiässä olevien miesten keskuudessa.

Kyselyä varten haastateltiin 2 435 suomalaista heinäkuussa ja elokuun alussa. Virhemarginaali on 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.