THL: Suomessa on todettu vuorokaudessa 29 uutta koronavirustartuntaa – Turussa kolme uutta tartuntaa

Suomessa on todettu vuorokauden aikana 29 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä tartuntoja on todettu nyt 7 512.

THL:n verkkosivujen varmistettujen tautitapausten listaus kertoo, että uusista tartunnoista seitsemän on todettu Helsingissä, viisi Vantaalla, neljä Espoossa ja kolme Porvoossa sekä Turussa. Raisiossa, Hyvinkäällä, Kuopiossa, Siuntiossa ja Keravalla on kaikissa todettu yksi tartunta. THL:n listauksessa ei ole lueteltuna kuntia, joissa on kaikkiaan alle viisi tautitapausta.

Tiistaina uusia vuorokauden aikana todennettuja tartuntoja raportoitiin yhteensä 17.

Tartuntamäärät ovat lähes tuplaantuneet Suomessa viimeksi kuluneiden seitsemän päivän aikana. Koronavirustartuntoja on todettu viimeisen seitsemän päivän jakson aikana koko Suomessa yhteensä 98. Sitä aiemman seitsemän päivän jakson aikana tartuntoja todettiin yhteensä 53.

Pelkästään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella tartuntojen määrä on myös lähes tuplaantunut. Tuoreella seitsemän päivän jaksolla tartuntoja on raportoitu yhteensä 64, kun taas aiemmalla jaksolla niitä todettiin 33.

THL:n tietoon ei ole tänään tullut uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia. Virukseen liittyviä kuolemantapauksia on todettu yhteensä 331. Sairaalahoidossa on kuusi potilasta, joista yksi on tehohoidossa.

Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät uudet kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän pääasiassa kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.